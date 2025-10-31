Tenis

BUBLIK SE PLASIRAO U POLUFINALE MASTERSA U PARIZU! Kazahstanac obezbedio prvo polufinale Mastersa u karijeri

Filip Milošević

31. 10. 2025. u 19:00

Kazahstanski teniser Aleksander Bublik plasirao se u polufinale mastersa u Parizu pošto je danas posle preokreta pobedio Australijanca Aleksa de Minora rezultatom 2:1 (6:7(5:7), 6:4, 7:5) za dva sata i 25 minuta.

FOTO: Tanjug/AP

U prvom setu nije bilo brejka, a u taj-brejku je De Minor bio sigurniji i tako poveo 1:0 u setovima.

Bubliku su za potpuni preokret i pobedu bili dovoljni po jedan brejk u naredna dva seta.

Protivnik Bubliku u polufinalu biće Feliks Ože-Alijasim.

Kanađanin je ranije danas u prvom četvrtfinalu savladao Valentina Vašeroa.
 

Fudbal
