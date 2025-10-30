Tenis

VAŠERO GAZI SVE PRED SOBOM: Novo tenisko čudo deli lekcije u Parizu

Časlav Vuković

30. 10. 2025. u 13:31

VIŠE nije iznenađenje sve što radi Valentin Vašero. Teniser iz Monaka deli lekcije i u Parizu. On se plasirao u četvrtfinale pošto je pobedio Kamerona Norija sa 7:6(4), 6:4.

FOTO: Tanjug/AP/Georgios Kefalas

Ovaj trijumf još više dobija na značaju ako se zna da je 40. na ATP listi pobedio Britanca koji je savladao Karlosa Alkaraza.

U prvom setu brejkova nije bilo, pa se sve rešavalo u taj-brejku, a tu je Vašero bio bolji i došao je na korak do uspeha.

Drugi segment je odlučen u petom gemu kad je Valentin napravio jedini brejk na meču. U osmom je Nori imao dve šanse da vrati izgubljeno, ali nije uspeo da ih iskoristi. Nedugo potom meč je bio rešen.

Vašero će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča Feliks Ože-Alijasim (Kanada) - Danijel Altmajer (Nemačka).

