VAŠERO GAZI SVE PRED SOBOM: Novo tenisko čudo deli lekcije u Parizu

VIŠE nije iznenađenje sve što radi Valentin Vašero. Teniser iz Monaka deli lekcije i u Parizu. On se plasirao u četvrtfinale pošto je pobedio Kamerona Norija sa 7:6(4), 6:4.

Ovaj trijumf još više dobija na značaju ako se zna da je 40. na ATP listi pobedio Britanca koji je savladao Karlosa Alkaraza.

U prvom setu brejkova nije bilo, pa se sve rešavalo u taj-brejku, a tu je Vašero bio bolji i došao je na korak do uspeha.

Drugi segment je odlučen u petom gemu kad je Valentin napravio jedini brejk na meču. U osmom je Nori imao dve šanse da vrati izgubljeno, ali nije uspeo da ih iskoristi. Nedugo potom meč je bio rešen.

Vašero će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča Feliks Ože-Alijasim (Kanada) - Danijel Altmajer (Nemačka).

