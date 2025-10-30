VAŠERO GAZI SVE PRED SOBOM: Novo tenisko čudo deli lekcije u Parizu
VIŠE nije iznenađenje sve što radi Valentin Vašero. Teniser iz Monaka deli lekcije i u Parizu. On se plasirao u četvrtfinale pošto je pobedio Kamerona Norija sa 7:6(4), 6:4.
Ovaj trijumf još više dobija na značaju ako se zna da je 40. na ATP listi pobedio Britanca koji je savladao Karlosa Alkaraza.
U prvom setu brejkova nije bilo, pa se sve rešavalo u taj-brejku, a tu je Vašero bio bolji i došao je na korak do uspeha.
Drugi segment je odlučen u petom gemu kad je Valentin napravio jedini brejk na meču. U osmom je Nori imao dve šanse da vrati izgubljeno, ali nije uspeo da ih iskoristi. Nedugo potom meč je bio rešen.
Vašero će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča Feliks Ože-Alijasim (Kanada) - Danijel Altmajer (Nemačka).
Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu
Preporučujemo
VRAG JE ODNEO ŠALU: Zvezda izgubila prednost u odnosu na Partizan, ponovo imamo borbu za titulu!
NAKON kiksa protiv Radničkog iz Niša (0:0) fudbaleri Crvene zvezde žele što pre da se vrate na pobedničku stazu, a priliku za to imaju večeras u Novom Sadu gde će ih na "Karađorđu" ugostiti Vojvodina. Meč počinje od 18 časova, a pravdu će deliti Pavle Ilić.
30. 10. 2025. u 11:33 >> 11:33
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)