Tenis

TOTALNI SUNOVRAT! Srpkinja pala za čak 21 poziciju na VTA listi

Новости онлине

27. 10. 2025. u 08:51

Srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za 21 poziciju i na danas objavljenoj VTA listi zauzima 70. mesto.

ТОТАЛНИ СУНОВРАТ! Српкиња пала за чак 21 позицију на ВТА листи

Foto: Ilustracija

Danilović je 70. teniserka sveta sa 957 bodova.

FOTO: Profimedia

 

Unutar prvih 10 mesta na WTA listi, za po jednu poziciju su napredovale Kazahstanka Elena Ribakina i Amerikanka Medison Kiz, dok je Italijanka Džasmin Paolini pokvarila svoj plasman za dva mesta. Ribakina je sada šesta teniserka sveta, Kiz zauzima sedmo mesto, dok je Paolini pala na osmu poziciju.

Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka 9.870 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek sa 8.195 bodova i Amerikanke Koko Gof sa 6.563 boda.

Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je zadržala 145. mesto, Nina Stojanović se popela sa 169. na 164. poziciju, dok je Teodora Kostović napredovala za jedno mesto i sad je 188. igračica sveta.

VTA lista:

1. Arina Sabalenka (Belorusija) 9.870

2. Iga Švjontek (Poljska) 8.195

3. Koko Gof (SAD) 6.563

4. Amanda Anisimova (SAD) 5.887

5. Džesika Pegula (SAD) 5.183

6. Elena Ribakina (Kazahstan) 4.350

7. Medison Kiz (SAD) 4.335

8. Džasmin Paolini (Italija) 4.325

9. Mira Andrejeva (Rusija) 4.319

10. Ekaterina Aleksandrova (Rusija) 3.375

...........................................................

70. Olga Danilović (Srbija) 957

...........................................................

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!

RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!