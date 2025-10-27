TOTALNI SUNOVRAT! Srpkinja pala za čak 21 poziciju na VTA listi
Srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za 21 poziciju i na danas objavljenoj VTA listi zauzima 70. mesto.
Danilović je 70. teniserka sveta sa 957 bodova.
Unutar prvih 10 mesta na WTA listi, za po jednu poziciju su napredovale Kazahstanka Elena Ribakina i Amerikanka Medison Kiz, dok je Italijanka Džasmin Paolini pokvarila svoj plasman za dva mesta. Ribakina je sada šesta teniserka sveta, Kiz zauzima sedmo mesto, dok je Paolini pala na osmu poziciju.
Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka 9.870 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek sa 8.195 bodova i Amerikanke Koko Gof sa 6.563 boda.
Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je zadržala 145. mesto, Nina Stojanović se popela sa 169. na 164. poziciju, dok je Teodora Kostović napredovala za jedno mesto i sad je 188. igračica sveta.
VTA lista:
1. Arina Sabalenka (Belorusija) 9.870
2. Iga Švjontek (Poljska) 8.195
3. Koko Gof (SAD) 6.563
4. Amanda Anisimova (SAD) 5.887
5. Džesika Pegula (SAD) 5.183
6. Elena Ribakina (Kazahstan) 4.350
7. Medison Kiz (SAD) 4.335
8. Džasmin Paolini (Italija) 4.325
9. Mira Andrejeva (Rusija) 4.319
10. Ekaterina Aleksandrova (Rusija) 3.375
...........................................................
70. Olga Danilović (Srbija) 957
...........................................................
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
NOVA SEZONA, ISTI JOKIĆ: Nikolina dominacija NBA ligom se nastavlja
SRBIN je odlično otvorio kampanju, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Minesote i Denvera (2.30).
27. 10. 2025. u 10:30
RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!
Najnovije vesti vezane za rat u Ukrajini prilično su iznenadile Rusiju.
26. 10. 2025. u 15:50
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)