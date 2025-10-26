FONSEKA STIGAO DO TITULE! Mladi Brazilac podigao drugi pehar u karijeri - i to u rodnom gradu Rodžera Federera
Brazilski teniser Žoao Fonseka osvojio je ATP turnir u Bazelu, pošto je večeras u finalu pobedio Španca Alehandra Davidoviča Fokinu 6:3, 6:4.
Meč je trajao jedan sat i 26 minuta. Fonseka je 46. teniser sveta, dok se Davidovič Fokina nalazi na 18. mestu ATP liste.
Brazilski teniser je trijumfom u Bazelu stigao do druge ATP titule u karijeri.
ATP turnir u Bazelu se igrao za nagradni fond od 2.523.045 evra.
