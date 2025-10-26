Tenis

FONSEKA STIGAO DO TITULE! Mladi Brazilac podigao drugi pehar u karijeri - i to u rodnom gradu Rodžera Federera

Filip Milošević

26. 10. 2025. u 20:23

Brazilski teniser Žoao Fonseka osvojio je ATP turnir u Bazelu, pošto je večeras u finalu pobedio Španca Alehandra Davidoviča Fokinu 6:3, 6:4.

ФОНСЕКА СТИГАО ДО ТИТУЛЕ! Млади Бразилац подигао други пехар у каријери - и то у родном граду Роџера Федерера

Foto: Profimedia

Meč je trajao jedan sat i 26 minuta. Fonseka je 46. teniser sveta, dok se Davidovič Fokina nalazi na 18. mestu ATP liste.

Brazilski teniser je trijumfom u Bazelu stigao do druge ATP titule u karijeri.

ATP turnir u Bazelu se igrao za nagradni fond od 2.523.045 evra.

