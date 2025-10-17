MILIONI STIŽU NA RAČUN SRBINA! Novak Đoković za sat vremena u Arabiji zaradio nestvarnu cifru

JANIK Siner je pregazio Novaka Đokovića u polufinalu turnira "Šest kraljeva" - 6:4, 6:2.

FOTO: Tanjug/AP

Meč je trajao samo 63 minuta, a Italijan je tako zakazao zakazao bitku sa Karlosom Alkarazom za titulu i ček od šest miliona dolara.

I Novak Đoković je odlično prošao, pošto je kao i svi ostali igrači dobio 1,5 miliona dolara za učešće na turniru (pored njih trojice igrali su Saša Zverev, Tejlor Fric i Stefanos Cicipas). Zaista sjajna zarada ako se uzmu u obzir sve okolnosti i samo trajanje egzibicije.

Dakle, za šest gemova i 63 minuta na terenu Novak je zaradio 1,5 miliona dolara ili ti 250.000 dolara po gemu, 23.809 dolara po minutu, odnosno 396 dolara po sekundi.

Zaista nestvarna cifra, ako se još uzme u obzir i to je Novak pre samo tri dana gledao Crvenu zvezdu u Beogradu protiv Žalgirisa i praktično otišao tamo pravo na meč deluje više nego nestvarno.

