POZNAT TERMIN! Evo kada Novak Đoković igra polufinale Šangaja

10. 10. 2025. u 12:05

Srpski teniser Novak Đoković će polufinale mastersa u Šangaju protiv Valentina Vašeroa iz Monaka igrati u subotu sa početkom u 10.30 časova, saopštili su organizatori turnira.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Meč Đokovića i 204. igrača planete je prvo polufinale, a drugo će se igrati kasnije, verovatno oko 13 časova.

U njemu će se sastati Francuz Artur Rinderkneš i pobednik meča Aleks De Minor - Danil Medvedev.

Rinderkneš je prethodno napravio još jedno iznenađenenje eliminisavši Feliksa Ožea-Alijasima i tako se pridružio svom rođaku Vašerou među četvoricom najboljih.

Obojica će po prvi put igrati u polufinalu turnira iz serije 1000, dok je Monačanin po prvi put u karijeri obezbedio i proboj u Top 100 na ATP listi.

Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.196.000 dolara.

Fudbal
