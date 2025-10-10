POZNAT TERMIN! Evo kada Novak Đoković igra polufinale Šangaja
Srpski teniser Novak Đoković će polufinale mastersa u Šangaju protiv Valentina Vašeroa iz Monaka igrati u subotu sa početkom u 10.30 časova, saopštili su organizatori turnira.
Meč Đokovića i 204. igrača planete je prvo polufinale, a drugo će se igrati kasnije, verovatno oko 13 časova.
U njemu će se sastati Francuz Artur Rinderkneš i pobednik meča Aleks De Minor - Danil Medvedev.
Rinderkneš je prethodno napravio još jedno iznenađenenje eliminisavši Feliksa Ožea-Alijasima i tako se pridružio svom rođaku Vašerou među četvoricom najboljih.
Obojica će po prvi put igrati u polufinalu turnira iz serije 1000, dok je Monačanin po prvi put u karijeri obezbedio i proboj u Top 100 na ATP listi.
Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.196.000 dolara.
