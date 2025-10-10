ŠTA SE OVO DEŠAVA? Novi senzacionalni polufinalista mastersa u Šangaju

Francuski teniser Artur Riderkneš plasirao se u prvo polufinale mastersa u karijeri pošto je u četvrtfinalu Šangaja slavio protiv 13. igrača sveta Feliksa Ože-Alijasima rezultatom 2:0 (6:3, 6:4) nakon sat i po vremena igre.

Foto: Profimedia

Uprkos tome što je Ože-Alijasim slavio u oba međusobna duela, Riderkneš je i ovog prepodneva pokaza zašto je prethodnih dana bio koban za Alekdsandra Zvereva, Jižija Lehečku i našeg Hamada Međedovića.

Francuskom teniseru bili je dovoljan 41 minut igre da povede u setovima sa 1:0, a za to mu je bilo dovoljan jedan brejk koji je osvojio u šestom gemu, namirisavši u prethodna dva na protivnički servis da ima rivala u šaci.

Do kraja prvog seta Ože-Alijasim nije bio ni u prilici da uzvrati na isti način pa je Riderkneš došao na pola puta do velikog plasmana u polufinale Šangaja, prvo u istoriji učešća na mastersima.

I početak drugog seta nije protekao ništa manje berićetno po 54. igrača sveta pošto je već na startu ovog dela igre stigao do brejka, kojim je utro put od plasman u polufinale.

Ože-Alijasim je u četvrtom gemu propustio tri brejk prilike da vrati neizvesnost u meču, ali to je bio samo trenutak slabosti u izuetno dobroj partiji 30-godišnjeg Francuza koji je do kraja duela bio siguran na svoj servis i sasvim zasluženo stiga do prve pobede nad Kanađaninom.

Riderkneš će se u polufinalu sastati protiv boljeg iz duela Danijela Medvedeva i Aleksa De Minora, a bolji iz spomenutog okršaja za finale trebalo bi da se za trofej Šangaja bori u nedelju protiv Novaka Đokovića.