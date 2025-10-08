HAOS U SVETU TENISA! ATP hitno menja pravilo zbog totalnog kolapsa

MASTERS U Šangaju menja tenisku istoriju!

Foto: Profimedia

Naime, čelnici ATP-a razmatraju pravilo o toploti nakon niza predaja i "mučenja" tenisera na mastersu u Šangaju ove nedelje zbog visokih temperatura i vlažnosti vazduha.

Radi se o vrhunskim teniserima. Među njima je i Janik Siner, koji je predao meč Talonu Griksporu u ranoj fazi takmičenja.

Srpski teniser Novak Đoković je povraćao tokom mečeva sa Janikom Hanfmanom i Haumeom Munarom.

- Isto je za svakog igrača na terenu, ali je brutalno. Brutalno je kad dan za danom imate više od 80% vlažnosti, posebno za igrače koji igraju danju, na suncu, tada je još teže. Meni je biološki malo izazovnije da se nosim s tim. Ali danas sam morao da izdržim. Janik je od početka igrao neverovatno - rekao je Đoković.

Dok je Holger Rune tokom duela protiv Iga Ambera pitao sudiju „da li igrači moraju da umru“ usled teških uslova.

- Mislim da bi trebalo da postoji pravilo o vrućini kao što postoji na Grend slemovima. Mislim da bi se svaki igrač složio s tim. Danas je bilo bolje, bilo je manje vruće. Ali opet, iako je bilo manje vruće, za normalne uslove bi i ovo bilo vrlo toplo. Mislim da je bilo oko 31 stepen i vrlo vlažno. U poređenju s prethodnim danima bilo je brutalno. Zato mislim da bi trebalo da postoji neko pravilo. Možemo da izdržimo određeni nivo vrućine jer smo fizički i mentalno spremni, ali sve ima svoje granice - nakon svoje pobede u osmini finala u Šangaju izjavio je Rune.

Kasper Rud, Tomas Mahač, David Gofan, Terens Atman, Hamad Međedović, Vu Jibing nisu, takođe, uspeli da izdrže na terenu.

Temperatura je tokom uvodnih rundi bila oko 30 stepeni Celzijusa, dok je vlažnost ponekad bila i preko 80 odsto.

ATP je morao hitno da reaguje, pa su se za sada oglasili saopštenjem.

– Paralelno sa tim, ekipa ATP medicinskih službi sprovodi nekoliko mera u slučajevima ekstremne vrućine kako bi se zaštitilo zdravlje igrača – saopštio je ATP za „Rojters“.

– Ovo je i dalje pod aktivnim razmatranjem i dodatne mere, uključujući i sprovođenje zvanične politike o toploti, trenutno se procenjuju u konsultaciji sa igračima, turnirima i medicinskim stručnjacima – dodaje se u saopštenju.