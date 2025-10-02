LJUDI, DOSTA JE! Janik Siner začepio usta celom sveu, a tiče se Novaka Đokovića

ITALIJANSKI teniser Janik Siner je osvojio turnir u Pekingu.

FOTO: Tanjug/AP

To je bila treća titula u 2025. godini koja i nije toliko uspešna kao recimo prethodna, pošto je prepustio prvo mesto na ATP listi Karlosu Alkarazu.

Međutim, Kineze to nije omelo da opet krenu sa poređenjem Italijana sa Novakom Đokovićem, što se Janiku nije svidelo.

- Uvek kažem da je poređenje mene i Đokovića besmisleno. Novak je u potpuno drugoj ligi sa svim tim što je postigao u svojoj karijeri. Ja sam samo običan 24-godišnjak koji pokušava da igra najbolji mogući tenis - rekao je Siner i nastavio:

- Znam da sam osvojio neke važne trofeje na početku karijere, ali da vidimo koliko ću izdržati. Ono što su Novak, Rafa i Rodžer uradili u toku od 15 godina, zaista je neverovatno. Novak je i dalje na terenu, igra neverovatan tenis. Zato je najbolje da sačekamo i vidimo.

FOTO: Tanjug/AP

I pored toga što hvali veliku trojku Italijan ne želi poređenje sa njima.

- Ja sam ovde da igram i da uživam. Srećan sam što mogu da kažem da sam već dva puta pobedio u Pekingu. Naravno, ako bude još titula, biću još srećniji, ali i ako ne bude, uvek ću moći da kažem da sam dva puta osvojio Peking", objasnio je Siner.

Inače, Janik Siner se iz Pekinga preselio na Masters u Šangaju koji je počeo ove nedelje, a na kojem će mu najveći rival biti upravo Novak Đoković.

