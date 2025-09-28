"NE TRENIRA, NIŠTA SE PROMENITI NEĆE!" Čuveni ruski teniser "udario" na Danila Medvedeva

Poznati bivši ruski teniser Jevgenij Kafeljnikov optužio je Medvedeva u emisiji "Hardcourt" da više i ne trenira i da je to osnovi razlog zašto više nije u vrhu svetskog tenisa.

Foto: AP

- Pravo pitanje je - koji su njegovi dugoročni ciljevi? Siguran sam da, ako želi da bude u najboljih pet, mora da promeni treninge... Verujte mi, ceo život sam u tenisu, bio sam u istoj situaciji, sa 28, 29 godina sam odustao od treninga, nisam trenirao. Zato su sve moje prednosti koje sam imao u tom smislu nestale. Jednostavno sam prihvatio da više neću moći da osvajam ATP turnire... Želim da grešim u vezi Daniila Medvedeva, neka grešim, ali ja to tako vidim. Pravim paralele zato između nas. Ja sam doživeo ogroman pad i po pitanju plasmana i po pitanju pobeda. Danil Medvedev nije osvojio titulu tri godine. Ovo ne da je znak za uzbunu, ovo mora da bude buđenje - ispričao je Kafeljnikov.

Ne veruje u Rusa ni nakon promene trenera.

Svi kažu da kada stigne novi trener, sve će se promeniti. Neće, ako on sam ne želi da se promeni. Mogli biste mu dati i Darena Kejhila (trenera Janika Sinera, prim. aut.) i opet se ništa ne bi promenilo - rekao je Kafeljnikov.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta