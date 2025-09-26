Tenis

LOŠ START SRBINA! Kecmanović poražen u prvom kolu turnira u Pekingu

26. 09. 2025. u 10:09

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u osminu finala turnira u Pekingu, pošto je u noći između četvrtka i petka poražen posle dva seta od Čeha Jakuba Menšika 5:7, 4:6.

FOTO: Tanjug/AP

Kecmanović, 46. teniser sveta, poražen je od 19. igrača na ATP listi posle sat i 53 minuta.

Menšik je pet puta oduzeo servis Kecmanoviću, koji je napravio tri brejka.

U osmini finala, Čeh će igrati protiv boljeg iz duela Šeng-Kazoa.

