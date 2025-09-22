KAKAV ŽREB! Hamad Međedović na ATP turniru u Tokiju odmah igra derbi

Teniski reprezentativac Srbije Hamad Međedović saznao je s kim igra u prvom kolu ATP turnira u Tokiju.

Foto: Profimedia

A igraće protiv Danca Holgera Runea, odlučeno je žrebom u glavnom gradu Japana.

Rune je trenutno 11. teniser sveta, dok se Međedović nalazi na 66. mestu ATP liste.

Danac je na turniru postavljen za trećeg nosioca, dok se srpski teniser našao u glavnom žrebu umesto Amerikanca Bena Šeltona, koji je odustao od nastupa u Tokiju zbog povrede.



Pobednik meča između Međedovića i Runea sastaće se u drugom kolu sa boljim iz duela između Amerikanca Aleksa Mikelsena i kvalifikanta.





ATP turnir u Tokiju igra se od 24. do 30. septembra za nagradni fond od 2.226.470 dolara.

