Tenis

KAKAV ŽREB! Hamad Međedović na ATP turniru u Tokiju odmah igra derbi

Новости онлине

22. 09. 2025. u 21:04

Teniski reprezentativac Srbije Hamad Međedović saznao je s kim igra u prvom kolu ATP turnira u Tokiju.

КАКАВ ЖРЕБ! Хамад Међедовић на АТП турниру у Токију одмах игра дерби

Foto: Profimedia

A igraće protiv Danca Holgera Runea, odlučeno je žrebom u glavnom gradu Japana.

Rune je trenutno 11. teniser sveta, dok se Međedović nalazi na 66. mestu ATP liste.

Danac je na turniru postavljen za trećeg nosioca, dok se srpski teniser našao u glavnom žrebu umesto Amerikanca Bena Šeltona, koji je odustao od nastupa u Tokiju zbog povrede.


Pobednik meča između Međedovića i Runea sastaće se u drugom kolu sa boljim iz duela između Amerikanca Aleksa Mikelsena i kvalifikanta.


Španac Karlos Alkaraz postavljen je za prvog nosioca na turniru u glavnom gradu Japana, a njegov rival u prvom kolu biće Argentinac Sebastijan Baez.

ATP turnir u Tokiju igra se od 24. do 30. septembra za nagradni fond od 2.226.470 dolara.

Bonus video:  ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSKA ELITA STIŽE U BEOGRAD! Putinova desna ruka: Dolazimo zbog vaše religije!

RUSKA ELITA STIŽE U BEOGRAD! Putinova "desna ruka": Dolazimo zbog vaše religije!