KAKAV MEČ NA JU-ES OPENU: Olga Danilović posle neverovatne drame eliminisana u prvom kolu

Časlav Vuković

24. 08. 2025. u 22:33

NEVEROVATAN i veoma dramatičan meč su odigrali Olga Danilović i Mojuke Učiđima na startu Ju-Es opena. Na kraju se radovala Japanka koja je trijumfovala sa 7:6(2), 4:6, 7:6(9).

FOTO: Profimedia

Prepričavaće se dugo koliko je sve prilika propustila 41. na VTA listi da trijumfuje. Na kraju za sve to kažnjena i već u prvoj rundi završava učešće na poslednjem grend slemu u sezoni.

U prvom setu brejkova nije bilo, pa se otišlo u taj-brejk koji je bolje odigrala 92. na svetu. Rivalki je prepustila samo dva poena i došla je do prednosti.

Drugi segment je počeo brejkom Učiđime, ali se Danilovićeva brzo konsolidovala i dva puta je protivnici oduzela servis, te stigla do izjednačenja.

Na red je došao i treći set. Srpkinja je prva napravila brejk, povela je 5:3 i servirala je za meč. Došla je do 40:0, ali nije iskoristila nijednu od tri šanse za pobedu, pa je Japanka vratila izgubljeno.

Potom je Olga pri rezultatu 5:6 na servis rivalke imala 0:40 i nove tri meč lopte, no ishod je bio identičan kao prethodni put. I sad se kao i u prvom setu sve rešavalo u 13. gemu.

Ova 24-godišnjakinja iz Beograda je imala i sedmu priliku da trijumfuje, ni to nije bilo dovoljno. Učiđima je sve to iskoristila i sa tri vezana poena uspela da preokrene i slavi posle tri sata i 12 minuta.

Japanka će u drugom kolu igrati protiv pobednice meča Barbora Krejčikova - Viktorija Mboko.

