JU-ES OPEN MOŽE DA POČNE! Ovo su svi Srbi koji napadaju titulu u NJujorku!

Najviše se na Ju-Es openu očekuje od Novaka Đokovića koji će u prvom kolu imati, na papiru, lak zadatak. Igraće protiv Lernera Tijena. Problema ne bi trebalo da ima ni Olga Danilović, a Hamad Međerović i Miomir Kecmanović nisu bili miljenici žreba.

FOTO: Tanjug/AP

U Đokovićevoj polovini žreba nalazi se veliki broj američkih predstavnika, što znači da bi sve do polufinala mogao da igra isključivo protiv tenisera sa domaćim pasošem.

U trećem kolu potencijalni protivnik je Sebastijan Korda, u osmini finala Frensis Tijafo, dok ga u četvrtfinalu, ako favoriti opravdaju očekivanja, čeka Tejlor Fric. Mogući rival u polufinalu je mladi Ben Šelton.

Srbija sa jakom postavom u Njujorku

Pored Đokovića, Srbija će imati još nekoliko predstavnika u singlu. Hamad Međedović u prvom kolu igra protiv Nemca Danijela Altmajera, Miomir Kecmanović se sastaje sa talentovanim Brazilcem Žoaom Fonsekom, dok je Laslo Đere odustao od takmičenja dan pre početka turnira.

Najbolje rangirana srpska teniserka Olga Danilović na startu turnira igra protiv Japanke Mojuke Učijame. Ukoliko savlada prvu rivalku, igraće protiv pobednice duela u kome se sastaju Čehinja Barbora Krejčikova i Kanađanka Viktorija Mboko.

Međedović bi u drugoj rundi mogao da igra protiv Grka Stefanosa Cicipa ili Aleksandra Milera iz Francuske. Kecmanovića očekuje meč sa Italijanom Lukom Nardijem ili Čehom Tomašem Mahačom.

Srpski teniseri u prvom kolu Ju-Es opena

Nedelja:

Olga Danilović - Mojuka Učijama 19.00

Ponedeljak:

Novak Đoković - Lerner Tijen 1.00

Miomir Kecmanović - Žoao Fonseka 18.30

Utorak:

Hamad Međedović - Danijel Altmajer (naknadno će biti određeno vreme odigravanja meča)

