ŠTETA! Laslo Đere se povukao sa Ju-Es opena

VELIKA šteta za Lasla Đera. Srpski teniser se povukao sa Ju-Es opena, što znači da neće nastupiti na poslednjem grend slemu sezonu.

Razlog ovakve odluke je povreda, a žreb u provm kolu je bio dobar za 70. na ATP listi. Njemu je rival trebalo da bude Belgijanac Rafael Kolinjon.

Umesto Đerea u glavnom žrebu turnira u Njujorku našao se Kolumbijac Danijel Elahi Galan koji je dobio priliku da zaigra kao srećni gubitnik.

Srbiju će na Ju-Es openu (24. avgust - 7. septembar) predstavljati Novak Đoković, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović u muškoj, odnosno Olga Danilović u ženskoj konkurenciji.

Laslo Djere has withdrawn from the Men's Singles event due to injury.



He is replaced by Lucky Loser, Daniel Elahi Galan. — US Open Tennis (@usopen) August 23, 2025

