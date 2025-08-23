ŠTETA! Laslo Đere se povukao sa Ju-Es opena
VELIKA šteta za Lasla Đera. Srpski teniser se povukao sa Ju-Es opena, što znači da neće nastupiti na poslednjem grend slemu sezonu.
Razlog ovakve odluke je povreda, a žreb u provm kolu je bio dobar za 70. na ATP listi. Njemu je rival trebalo da bude Belgijanac Rafael Kolinjon.
Umesto Đerea u glavnom žrebu turnira u Njujorku našao se Kolumbijac Danijel Elahi Galan koji je dobio priliku da zaigra kao srećni gubitnik.
Srbiju će na Ju-Es openu (24. avgust - 7. septembar) predstavljati Novak Đoković, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović u muškoj, odnosno Olga Danilović u ženskoj konkurenciji.
