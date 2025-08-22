Tenis

KRAJ ZA HAMADA! Srpski teniser eliminisan u četvrtfinalu Vinston-Sejlema

Новости онлине

22. 08. 2025. u 08:54

Srpski teniser Hamad Međedović eliminisan je u četvrtfinalu ATP turnira u Vinston-Sejlemu pošto ga je Francuz Đovani Mpeši Perikar pobedio rezultatom 2:0 (7:6 (10:8), 6:2) za sat i 29 minuta.

КРАЈ ЗА ХАМАДА! Српски тенисер елиминисан у четвртфиналу Винстон-Сејлема

Foto: Profimedia

U prvom setu nije bilo brejka, pa je odlučivao taj-brejk. U njemu je Međedović propustio dve vezane, a ukupno četiri set lopte, što je Francuz kaznio i poveo 1:0.

U drugom setu Međedović je pao u igri, pa je Francuz sa dva brejka lako priveo meč kraju.

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu

