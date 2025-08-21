KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma

KRUPNE promene su se desile u životu Ane Ivanović. Razvod od Bastijana Švajnštajgera je Srpkinji i te kako teško pao, ali u poslednje vreme nekada najbolja teniserka sveta se vznatno trgla.

Nakon što je objavila snimak napornog treninga na Majorki, Ana Ivanović ponovo je podigla prašinu na društvenim mrežama.

U videu, koji je već izazvao lavinu komentara, bivša teniserka ne skida osmeh sa lica dok vežba u društvu zgodnog muškarca, a fanovi su odmah počeli da nagađaju ko je misteriozni trener.

U pitanju je Fran, personalni trener sa Majorke koji važi za jednog od najtraženijih instruktora na ostrvu.

Podsetimo, Ana Ivanović je privukla pažnju javnosti nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera, a sada su svi ubeđeni da je pronašla novu energiju i motivaciju upravo kroz rad sa misterioznim trenerom sa Majorke.

- Najbolji trener - poručila je Ana svom instruktoru uz nekoliko emotikona, a ona je uzvratio:

- Hvala ti puno, samo nastavi tako!

Da li je u pitanju samo profesionalna saradnja ili nešto više - ostaje da se vidi, ali jedno je sigurno: Ana zbog njega blista kao nekada!

