HAOS USRED AMERIKE! Srpski teniser vikao "Vamos", a onda je Kanađanin poludeo (VIDEO)

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u četvrtfinale turnira u Vinston Sejlemu, pošto je u noći između srede i četvrtka posle dva seta pobedio Kanađanina Gabrijela Dijaloa 6:4, 6:2.

Foto: Profimedia

Meč je obležio i veliki incident, kada je Međedović ušao u ozbiljan sukob sa Dijaloom .

Naime, tokom jednom poena viknuo je srpski teniser "Vamos" i burno proslavio svoj poen i uzimanje gema, pa je na pauzi Kanađanin imao i te kako šta da mu kažem.

- Ti si igrač kome je teško uzeti brejk, morao sam da proslavim", rekao mu je Hamad i izvinio se što je bio preglasan pri proslavi.

Hamad Medjedovic and Gabriel Diallo exchange words over a break point celebration.

HM: "You're a tough guy to break, I need to celebrate" pic.twitter.com/sX7gQ8bdHF — asud (@asud683385) August 20, 2025

Odlično igra Hamad u Americi. Nakon što je na Vimbldonu ispao u prvom kolu od Sebastijana Ofnera na tvrdim podlogama je mnogo bolji.

U Sinsinatiju je pobedio Kovačevića i Grikspora, pa je ispao od Alkaraza, mada je pružio veliki otpor.

U Vinston Salemu je za sada dobii Riderkneh, Firnlija i Dijaloa, a sa Mpeši Perikarom igra četvrtfinale pola sata nakon ponoći.

