Tenis

ATP VINSTON SEJLEM: Međedović i Kecmanović u osmini finala

Новости онлине

20. 08. 2025. u 09:00

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se večeras u osminu finala turnira u Vinston Sejlemu, pošto je posle dva seta pobedio Britanca Džejkoba Firnlija 6:4, 7:6(2).

АТП ВИНСТОН СЕЈЛЕМ: Међедовић и Кецмановић у осмини финала

Foto: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Međedović, 65. teniser sveta, pobedio je 59. igrača na ATP listi posle sat i 36 minuta.

Srpski teniser je do prednosti stigao brejkom u trećem gemu prvog seta.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

U drugom setu viđen je po jedan brejk sa obe strane u kom je Međedović bio ubedljiv i slavio 7:2.

Međedović će u osmini finala igrati protiv Kanađanina Gabrijela Dijaloa.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Plasman u osminu finala ostvario je i Miomir Kecmanović, nakon što je večeras posle dva seta pobedio Australijanca Aleksandra Kovačevića 6:4, 7:6(5).

Kecmanović, 45. teniser sveta, pobedio je 71. igrača na ATP listi posle sat i 33 minuta.

U osmini finala, Kecmanović će igrati protiv boljeg iz duela Mekdonald-Darderi.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu