ŠOK U SVETU TENISA! Janik Siner se povukao sa Ju-Es opena

ODLUKA je pala!

Foto: Profimedia

Dugo očekivani miks dubl Ju-Es opena, koji će ove sezone biti u novom ruhu dobio je veliki udarac. Tu neće biti najboljeg tenisera sveta, pošto se Janik Siner povukao iz dubla sa Katerinom Sinijakovom.

Ovakav scenario se mogao i naslutiti, posle predaje Italijana u finalu Sinsinatija Karlosu Alkarazu, kao i njegove izjave nakon meča.

- Nisam se osećao dobro juče. Sada imam nekoliko dana oporavka, a onda ću se vratiti na posao, nadam se da ćću biti spreman. US open je veoma težak turnir, ali se istovremeno radujem, jer volim Grend slemove, to je klučno u mojoj karijeri. Trenutno je oporavak najvažnija stvar - rekao je Siner i indirektno potvrdio da ga neće biti u miks dublu gde je već večeras trebalo da igra protiv Aleksandera Zvereva i Belinde Benčić.

Podsećanja radi, turnir u miks dublu na predstojećem Ju-Es openu doživeće pravu renesansu – i to u velikom stilu. Revitalizovani format, vrhunska imena iz sveta tenisa i rekordni nagradni fond garantuju spektakl 19. i 20. avgusta na terenima u Njujorku.

FOTO: Tanjug/AP

Podeljene su reakcije javnosti, naročito specijalista za dubl koji su skoro potpuno izostavljeni nauštrb spektakla i šoua sa singl igračima.

Ipak, Ju-Es open je želeo da napravi “bum” u javnosti i u tome je uspeo. Turnir će okupiti 16 parova – osam na osnovu zbirnog plasmana na ATP i WTA listama, dok je još osam ekipa dobilo specijalne pozivnice.

Srbiju će predstavljati Novak Đoković i Olga Danilović. Žreb je doneo veoma atraktivan duel već u prvom kolu – Đoković i Danilovićeva će igrati protiv ruskog tandema Danil Medvedev-Mira Andrejeva.

The US Open Mixed Doubles Championship draw is set! pic.twitter.com/FntRmId9R0 — US Open Tennis (@usopen) August 17, 2025

Biće to jedan od najzvučnijih mečeva prvog kola u mešovitoj konkurenciji, a pobednici će u narednoj rundi odmeriti snage sa boljima iz duela Alkaraz/Radukanu – Drejper/Pegula.

Turnir u mešovitim parovima biće odigran u ubrzanom formatu. Prva i druga runda biće na programu u utorak, 26. avgusta od 11 časova po lokalnom vremenu, dok će polufinala i finale biti odigrani već u sredu uveče.

Glavni žreb Ju-Es opena počinje 25. avgusta.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)