ŠTA SE DEŠAVA SA JANIKOM SINEROM? Italijan povukao neočekivan potez pred start Ju-Es opena

Italijanski teniser Janik Siner nalazi se u nezavidnoj situaciji nakon povrede i predaje u Sinsinatiju - ne zbog izgubljenog trofeja, već zato što mu je ozbiljno poljuljana kontrola nad prvim mestom na ATP listi.

Posle 14 meseci dominacije, sudbina više nije u njegovim rukama. Najveći rival Karlos Alkaras ima priliku da preuzme svetski tron ukoliko osvoji US open, bez obzira na to dokle Siner dogura u Njujorku. Italijan trenutno ima prednost od 1.890 bodova, ali brani maksimalnih 2.000 osvojenih prošle godine, dok Španac gubi tek 50, jer je ispao u ranoj fazi.

Trijumf u Njujorku doneo bi Alkarasu povratak na vrh posle tačno dve godine i prekinuo Sinerovu seriju od 66 nedelja na prvom mestu. Italijan za sada broji 63 nedelje, ali će sigurno ostati na vrhu bar još tri.

Vratmo se još malo u Sinsinati. Karlos Alkaraz osvojio je titulu u finalu mu je Janik Siner predao meč pri vođstvu Španca od 5:0. Imao je velike zdravstvene probleme, nije mogao da pruži svoj maksimum i odlučio je da odustane. Mnogi su razočarani zbog toga, ali i zbog načina na koji je to učinio, nije sačekao ni da se završi set kako bi izbegao da ga izgubi sa nulom.

Posle toga je Italijan izbegao novinare, nije se pojavio na konferenciji za medije već je poslato saopštenje od strane ATP. Tačnije neki mini-intervju sa njim koji su radili ljudi iz ATP koji su pazili kakva pitanja postavljaju.

- Razočaran sam, loše sam se osećao još od nedelje, slično je bilo i tokom noći. Mislio sam da ću uspeti da se oporavim i da pružim veći otpor, ali nisam uspeo. Pokušao sam da igram, zbog navijača, zbog svega, samo zbog toga sam izašao na teren. Dešava se, ali ne želim da ovo zvuči kao izgovor i da oduzima pobedu Alkarazu. Imao je sjajnu nedelju, sjajan turnir, meni sada ostaje da se oporavim i spremim za US open", rekao je Siner.

U ovom kratkom intervjuu ATP pričao je i o tome kako je "imao pozitivnu nedelju u Sinsinatiju, kako ga čeka oporavak i naravno, tema je bila predstojeći US open.

- Moj nivo igre je dobar. Obožavam grend slemove, to su najveći turniri u mojoj karijeri. Biće teško u Njujorku. Ako sam spreman fizički i mentalno onda ću da se potrudim da doguram što dalje. Imaću par dana da se oporavim. Što se problema u igri tiče, moraću da radim malo na servisu i da se oporavim za turnir", zaključio je Siner koji je na ovaj način praktično između redova rekao da neće igrati miks dubl u Njujorku...

