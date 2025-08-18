Tenis

ANA IVANOVIĆ TOTALNO SLOMLJENA! Razvod joj teško pao, evo ga i dokaz (FOTO)

18. 08. 2025. u 08:13

NEKADA najbolja teniserka planete, Ana Ivanović pokušava uživa u drugoj mladosti nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera

Foto: Profimedia

Iako se na fotografijama trudi da zadrži osmeh, Ana Ivanović, koja se nedavno razvela od Bastijana Švajnštajgera prolazi kroz i te kako težak period. 

Srpkinja je pronašla utehu u čitanju knjige „Najveće čudo na svetu“ tokom odmora na moru.

Ova inspirativna knjiga, koja se bavi pronalaženjem unutrašnjeg mira, ljubavi i snage nakon teških životnih perioda, mnogima je delovala kao simboličan izbor za Anu, koja očigledno pokušava da se oporavi i ponovo pronađe ravnotežu u životu.

Foto: Printskrin

 

Fotografije Ane u kupaćem kostimu, bose na pesku, kako lista stranice knjige i povremeno se osmehuje, svedoče o njenoj želji da pronađe mir i radost uprkos velikim životnim promenama.

Ostaje da vidimo da li će joj ova knjiga pomoći na putu ka novoj sreći i unutrašnjoj snazi.

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu

 

Fudbal
