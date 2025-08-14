TENIS OVO NE PAMTI: Otišao u toaltet, a kad se vratio sačekala ga diskvalifikacija (VIDEO)
OVO što se dogodilo na čelendžeru u Hersonisosu (Grčka) je nešto što do sad nije viđeno u tenisu.
Naime, nemački igrač Mats Rozenkranc diskvalifikovan je zbog neverovatnog razloga. On je na kraju prvog seta otišao u toalet, što je normalno i česta je pojava na tunirima.
Ipak, 358. na ATP listi je tu pauzu iskoristio kako bi se istuširao, pošto je meč odigran po velikoj vrućini, ali nije ni slutio da će ga to koštati.
Sudija u stolici je dobio "dojavu" da se Nemac tokom pauze istuširao, a to je prema pravilima ITF-a nedozvoljeno i iziskuje momentalnu diskvalifikaciju.
- Samo sam se na brzaka istuširao, trajalo je 10 sekundi - pokušao je da se odbrnai Rozenkranc, ali bilo je uzaludno.
Da stvar po njega bude još gora on je dobio prvi set sa 7:5 i bio je favorit protiv Pjetra Orlanda Felina koji je 561. teniser sveta.
Italijanu ovaj "poklon" nije puno pomogao, jer je već ovog četvrtka izgubio u četvrtfinalu od Lorana Lokolija sa 6:4, 6:3.
