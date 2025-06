SADA JE SVE OTKRIVENO! Teniserka dobijala jezive pretnje tokom Rolan Garosa

Britanska teniserka Keti Bulter izjavila je za Bi Bi Si (BBC) da je tokom ovogodišnjeg Rolan Garosa primila pretnje smrću, koje su bile upućene njoj i njenoj porodici, ističući da je onlajn zlostavljanje postalo svakodnevica i da je ozbiljno zabrinuta zbog uticaja koji to može imati na mlađe igračice.

Dvadesetosmogodišnja Bulter, trenutno 39. teniserka na WTA listi, veruje da većinu uvredljivih i pretećih poruka šalju kladioničari koji ulažu novac na ishode teniskih mečeva.

Pretnje su stigle tokom njenog meča prvog kola protiv Karol Mone 29. maja. Bulter je tada izgubila prvi set u taj-brejku, ali je na kraju slavila sa 6:7 (4), 6:1, 6:1. Upravo je izgubljeni taj-brejk izazvao lavinu uvreda.

"Nadam se da ćeš dobiti rak", glasila je jedna poruka. Druga je spominjala "sveće i kovčeg za celu tvoju porodicu". Treća poruka sadržala je rečenicu: "Idi dođavola, izgubio sam pare koje mi je majka poslala".

Bolter je pokazala skrinšotove poruka i navela da se pribojava kako ovakve situacije mogu psihički ugroziti mlađe igračice.

"Na početku karijere sam sve to shvatala veoma lično, komentari o izgledu i uvrede postali su svakodnevnica. Svaki put kada uzmem telefon, to me sačeka. I ne samo da ih je sve više, već su i sve ekstremniji. Više ne postoji granica u tome šta će neko napisati", reklja je Bulter.

Ona je dodala da uvrede stižu i posle pobeda, a ne samo poraza.

"Pretnje smrću nisu nešto što želite da pročitate odmah nakon emotivnog meča. A često ih dobijem i kada pobedim", izjavila je ona.

Mnoge teniserke i teniseri prethodnih godina izveštavali su o sličnom onlajn nasilju. Kao odgovor na to, Međunarodna teniska federacija (ITF), WTA, Ol Ingland klub i Teniska asocijacija SAD pokrenuli su 2023. godine program "Threat Matrix", koji prati javne naloge sportista na društvenim mrežama i detektuje uvredljiv i preteći sadržaj, uz dodatnu podršku igračima.

Bi Bi Si je preneo da je tokom 2024. godine javno poslato oko 8.000 uvredljivih, nasilnih ili pretećih poruka na profile 458 teniskih profesionalaca.

Statistika pokazuje da je čak 40 odsto otkrivenih poruka stiglo od kladioničara, a sadržaj i vreme slanja jasno ukazuju na povezanost sa klađenjem.

Bulter očekuje da će se nivo zloupotreba pojačati kada krajem juna nastupi na Vimbldonu, svom domaćem grend slem turniru na travi, koji počinje 30. juna.

