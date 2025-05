SKANDAL NA ROLAN GAROSU, SRBINA PLJUVALI NAVIJAČI! Miomir Kecmanović zgrožen ponašanjem publike u Parizu

Bila je usijana atmosfera na meču 2. kola Rolan Garosa koji je naš Miomir Kecmanović (46 ATP) izgubio protiv domaćina Kantena Alisa (50 ATP) rezultatom 4:6, 6:3 , 7:6 (2), 7:5 za Francuza.

Foto: Goran Čvorović

Na pitanje kako se osećao zbog takve atmosfere, Kecmanović kaže:

- Loše! Baš je bilo užasno za igru. Bezveze je bilo na terenu. Sigurno je da su njemu pomogli. Ne bi mu bilo lako da njih nije bilo. Baš je grozan osećaj.

Mnogi teniseri komentarišu navijanje kada na Rolan Garosu nastupaju domaći igrači. Na pitanje da li je tačno da je to najvatrenije navijanje na grend slemovima, kaže:

- Na terenu na kom sam igrao to je izraženije, zato što su svi blizu, i unutra to odzvanja. Da si na većem terenu, čulo bi se, ali ne do te mere. Nisu ti ni toliko blizu, tako da ne mogu da ti viču, da ti dobacuju, da te pljuju.

Na pitanje da li je, zaista, i toga bilo, Kecmanović potvrđuje:

- Ispljuvan sam bio otpozadi! Zaista prelazi u bezobrazluk šta rade ovde. Teško je, neko to bolje "hendluje", neko lošije, neko reaguje na drugačiji način – zaključio je naš teniser, dodavši da nije bilo svrhe da se na to žali.

