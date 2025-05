PREMINUO DAMIR DOKIĆ! Vest potvrdili ćerka Jelena i sin Savo

DAMIR Dokić, otac nekadašnje teniserke Jelene Dokić, preminuo je 16. maja u 66. godini života.

Foto: N. Skenderija

Vest o smrti nekadašnjeg teniskog trenera potvrdili su sin Savo i kćerka Jelena, a sahrana će biti održana na Novom Groblju u Vrdniku 22. maja u 14 časova.

Damir Dokić odavno nije deo javnog života, pre nekoliko godina Jelena je otkrila sve detalje vezane za psihičko i fizičko zlostavljanje koje je trpela od svog oca.

- Otac mi je često govorio "nemoj ništa da pričaš, ćuti ili ću te ubiti". Ja do svoje 33 godine nisam znala da se nasmejem. Ljudi često žele da budete savršeni, posebno u sportu, a to je nemoguće. Život nije savršen. Bila sam ranjiva i mislila sam da je to moja slabost. Sada sam svesna da je to moja snaga - istakla je Jelena u dokumentarnom filmu "Nesalomiva", ekranizaciji istoimene autobiografije.

