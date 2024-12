"VERUJEM U NOVAKA": Legenda francuskog tenisa smatra da Đokovića samo jedna stvar može zaustaviti, evo i koja

Nekadašnji francuski teniser i direktor Rolan Garosa Gi Forže, smatra da srpski teniser Novak Đoković može da se nosi sa mladim teniserima Janikom Sinerom i Karlosom Alkarazom.

FOTO: Profimedia

Podsetio je i na oproštaj španskog tenisera Rafaela Nadala, kako piše "Tenisakt".

- Teniser je usamljenik. Oduševljen je kada ima podršku drugih. Voleli bismo da je i sa Rafom bilo kao što je to bilo sa Federerovim oproštajem u Lejver kupu, ali tako je kako je. Rafa je bio okružen onim koji su mu značili, u zvaničnom događaju, predstavljajući svoju zemlju. Krug je zatvoren - rekao je Forže.

Foto: Goran Čvorović

Novak Đoković je ostao jedini aktivni teniser od članova Velike trojke, a Forže ističe da srpski as ima još ciljeva pred sobom i veruje da može da parira Karlosu Alkarazu i Janiku Sineru.

- Novaka motivišu rekordi. Da se popne na te neosvojene vrhove. Još jedan ili dva i to će biti Mont Everest. On se sprema samo za to. Obožava Australijan open. Igrač nikad ne želi da gubi. Verujem da će Novak održati mentalnu formu. S druge strane, ako je fizički slabiji i ako gubi od igrača koji su slabiji od njega, ne znam da li će uživati da igra još dugo - kaže Forže.

