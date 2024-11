"ĐOKOVIĆ UVEK NAĐE NAČIN..." Poznati trener govorio o Novaku

Najbolji srpski teniser Novak Đoković neće igrati na završnom Mastersu u Torinu i mnogi se pitaju da li je kraj velike karijere blizu. Poznati teniski trener dao je svoje viđenje o budućnosti Đokovića u "belom sportu".

Daren Kejhil je rekao da Novak Đoković ima još toga da kaže u tenisu.

- Ne verujem da je Novak Đoković osuđen na propast. On je legenda, a legende uvek nađu način da se izvuku iz teških momenata. U suprotnom on ne bi imao 24 grend slem titule. On je to demonstrirao najbolje time što je osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Parizu - kaže Kejhil.

Podsetimo, Đoković je trenutno peti na ATP listi, a ostaje da se vidi na kojoj poziciji će završiti ovu godinu.

