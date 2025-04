BLOKADERI SA NOŽEVIMA HTELI DA UBIJU DRIDA: Potresno svedočenje dekana DIF za "Novosti" (VIDEO)

DEKANA DIF-a u Novom Sadu Patrika Dirida juče su napali razulareni blokaderi, a kako kaže bio je spreman i da će ga ubiti.

Foto: printksrin

- U tom momentu nije bilo puno policijaca. Bilo ih je 7 do 12, ne mogu sad tačno da vam kažem. Ja sam bio pored njih, ali kada su otvorili vrata i kada su krenuli da vade prepreke sa svih strana organizovano je pristigla jedna rulja između 500 i 1000 ljudi koji su me bukvalno napali, gurali, maltretirali i na kraju su me sa stepenica njih 6-7 uhvatili za ruke, noge, izneli, bacili na tlo. Na tlu su me šutirali. Policajcima nisu dozvolili da mogu da mi priđu, njih 10-15 su kasnije, to se već vidi na snimcima, ih opkolili da uopšte ne mogu da mi priđu, da mi pomognu, ali srećom je bilo među njima bilo normalnih ljudi. Meni je iskočilo levo koleno, oni su me namestili u sedeći položaj, uspeo da sam da vratim koleno u zglob. Uspeo sam da sedim nekoliko minuta, trpeo sam vređanja, gađanja, polivanja - kaže Drid za "Novosti".

Drid je ranije tokom dana ispriao da su blokaderi imali noževe i da je bio spreman da će ga ubiti.

Na pitanje kako se se oseća njegova porodica zbog svega što se desilo kaže da su potreseni te dodaje: - Ne dao Bog nikome da doživio ovo što sam ja prošao.

Celu ispovest dekana Drida pogledajte na priloženom video-snimku: