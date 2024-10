NOVAKU PUKO FILM! Đoković postavio ultimatum teniskim vlastima - počeo "rat" kakav beli sport ne pamti!

Novak Đoković je ponovo uzdrmao tenisku javnost, i to na dosad nezabeležen način.

FOTO: Tanjug/AP

Zbog pravog haosa koji se dešava u tenisu, i to po raznim osnovama - od potpuno netransparentnog, neki će reći skandaloznog, postupka u doping istrazi Janika Sinera, do nipodaštavanja potreba tenisera i teniserki, kao nikada do sad oglasio se takozvani "Novakov sindikat tenisera", organizacija koju je Đoković pokrenuo - Udruženje profesionalnih teniskih igrača (PTPA).

Imajući u vidu da je to udruženje prvi put iznelo ultimatum teniskim čelnicima, "Novosti" vam u celosti prenose saopštenje koje će, nema sumnje, uzburkati vode "belog sporta" - ne bi li se on, konačno, raščistio od svega nenormalnog u sebi. Ili bar dela stvari koji opterećuju tenis kao sport.

Evo i kako glasi to:

Nikad oštrije saopštenje PTPA - počinje "rat" za bolji tenis!



"Udruženje profesionalnih tenisera (PTPA) preduzima odlučnu akciju i angažuje tri moćne globalne advokatske firme da se zalažu za konkretna poboljšanja u profesionalnom tenisu širom sveta. Na čelu sa zastrašujućim Vejl, Gotshal & Manges LLP, ovaj sveobuhvatan napor će, bez ikakvog ustručavanje, pomno ispitati obe turneje (onu koju organizuje ATP - Asocijacija teniskih profesionalaca, ali i onu koju organizuje VTA - Ženska teniska asocijacija, prim. prev), ITF (ispitaće i Međunarodnu tenisku federaciju, prim. prev), grend slemove (organizaciju koju čine četiri najveća teniska turnira, Australijan open, Rolan Garos, Vimbldon i Ju-Es open, prim. prev), ITIA (Međunarodna agencija za integritet tenisa) i šire.

Ovaj hrabar potez dolazi kao odgovor na ogromne dokaze da je trenutni profesionalni teniski sistem u osnovi pokvaren, da je izneverio igrače, navijače, komercijalne partnere i druge zainteresovane strane. PTPA je odlučan da zaštiti igrače, da postavi za prioritet njihove interese i transformiše sport na bolje — za sve koji su njegov deo.

Razotkrivanje sistemskih grešaka

Teniski establišment iznova i iznova se ne bavi kritičnim problemima igrača. Krajem 2023. godine, PTPA je pokrenuo proces revizije kako bi se uhvatio u koštac sa alarmantnim porastom pitanja blagostanja igrača. Uprkos uključivanju u pregovore sa dobrom namerom, igrači i PTPA su dočekani praznim obećanjima i nedelovanjem.

Ahmad Nasar, izvršni direktor PTPA, ne štedi reči:

- Uprkos ponovljenim obećanjima i javnim obraćanjima, upravna tela su pokazala vrlo malo žurbe u uvođenju značajnih, trajnih poboljšanja. Tokom poslednjih nekoliko godina, pitanja blagostanja igrača, uključujući raspored, novac od nagrada, anti-doping program i drugo, samo su se pogoršala. Igrači ne mogu beskonačno da čekaju da rukovodeća tela reaguju, a protok vremena pokazuje da se ništa neće promeniti bez pritiska spolja. Ovo (što preduzimamo kao PTPA) je vitalni korak u izgradnji uticaja igrača i ka obezbeđivanju stvarnih poboljšanja.

Zahtev: Radikalne promene!

PTPA je nedvosmisleno posvećen reviziji teniskog sporta, fokusirajući se na probleme koje su stotine igrača istakle tokom ovih godina. Ti problemi uključuju:

Struktura turneje: a) sprovođenje fer i logičnog kalendara sa smislenim delom za predah između dve sezone, adekvatnim vremenom oporavka i eliminacijom mečeva u kasnim noćnim satima; i b) antidoping: uspostavljanje jasnog, doslednog antidoping programa sa blagovremenim žalbama i potpunim pravnim postupkom.

Upravljanje/Pravila: obezbeđivanje nezavisnog predstavljanja igrača, ali sa zakonskim obavezama da se prioritet da interesima igrača, uključujući menjanje i uspostavljanje pravila kako bi bila pravednija, transparentnija i sa nekim smislenim izborom za igrače.

Kompenzacija/broj turneja: dramatično povećanje nagradnog fonda na postojećim i novim turnejama za profesionalce, i muškarce i žene, uključujući i one koji nastupaju u parovima, a sve sa jasnim planom za podelu prihoda, sa minimalnom platom, godišnjim fondom bonusa i sveobuhvatnim beneficijama.

Čuvena pravna kuća preuzima odgovornost

Džim Kvin, jedan od vodećih savetnika (po ovom pitanju) i legendarni predstavnik igrača, ističe:

- U svojoj dugoj karijeri nikada se nisam susreo sa situacijom kakvu sam video sa profesionalnim teniserima. Ja i ceo pravni tim se radujemo popravljanju i optimizaciji sporta u decenijama koje dolaze.

Tokom duge karijere, gospodin Kvin je bio prepoznat kao vodeća figura u sportskim antimonopolskim sporovima i predstavljao je velika udruženja igrača u ligama kao što su MLB (američka bejzbol liga), NFL (profesionalna liga u američkom fudbalu), NBA (najjača košarkaška liga na svetu) i Nacionalne hokejaške lige (NHL).

Tim Vejl, Gotshal & Manges LLP, predvođen Druom Tulumelom, Erikom Hohštatom i Zakom Šrajberom, takođe donosi ogromno iskustvo u zastupanju igrača, uključujući i nedavno razotkrivanje široko rasprostranjenog nedoličnog ponašanja u Nacionalnoj ženskoj fudbalskoj ligi (NVSL) tokom godinu dana istraga, zatim osporavanje MLB-ovog izuzeća od antimonopolskog prava 2023. na Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država i predstavljanje pojedinačnih sportista u pravnim sporovima protiv pogrešne primene pravila lige u saveznim sudovima. Tulumelo, jedan od šefova Vajlove grupe za složene komercijalne parnice, kaže:

- Profesionalnim teniserima je dosta. Predugo su ATP, VTA i profesionalni teniski sistem koristili prednosti sportista svetske klase primenom strategije 'zavadi pa vladaj' samo da bi se obogatili.

Nestrpljivi smo da započnemo naš rad za PTPA kako bismo pokrenuli preko potrebne promene u sportu i kako bi se glasovi igrača čuli.

Ultimatum teniskim vlastima!

Pravna revizija je u toku. PTPA i njeni pravni timovi će se uključiti u pregovore sa upravnim organima. Do Australijan opena 2025., teniski svet će se suočiti sa ultimatumom:

Ili će biti usvojena konkretna rešenja sa dogovorenim rokovima, ili će PTPA i njegov pravni arsenal preduzeti dalje mere za rešavanje bezbroj tekućih pitanja.

Poruka je jasna: status kvo je neprihvatljiv i dolazi do promena u profesionalnom tenisu, sa ili bez saradnje sadašnjih struktura vlasti", ističe se u saopštenju "Noletovog sindikata" tenisera, čime je postalo i definitivno jasno:

Novak Đoković kreće u rat sa teniskim čelnicima, ne bi li, iako je na zalasku karijere - iza sebe ostavio bolji tenis nego što je u njega ušao, i kroz takvu "džunglu" - postao njen neprikosnoveni kralj.

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.