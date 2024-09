BEOGRAD SREĆAN ZA TENISERE: Povratak Dejvis kup selekcije u glavni grad posle sedam godina

BEOGRAD kao srećna amalija i talija. Teniska Dejvis kup reprezentacije Srbije, često je od 2007. godine nastupala u prestonici, a uglavnom su se svi mečevi završavali trijumfalno. Stoga, predstojeći okršaj sa Grčkom u borbi za opstanak u eliti je povratak u najveći grad države posle čak sedam godina bio logičan korak za Novaka Đokovića i drugare.

- Svi smo željni Beograda. Neizmerno nam je drago što će biti puna hala, radujem se dobroj atmosferi, da i mlađi osete čar "Pionira". Ovde je u našoj teniskoj istoriji bilo izvanredno, slušao sam priče. Drago mi je što smo ponovo ovde - naglasio je Viktor.

Poslednji put, kada je naša selekcija nastupala u Beogradu bilo je 2017, a za izbor je takođe bila dvorana "Aleksandar Nikolić". Nažalost, tadašnji rivali Španci nisu došli u najjačem sastavu, jer publika nije mogla da vidi na delu Rafaela Nadala. Godinu dana ranije, na istom mestu, upisana je pobeda i protiv Kazahstana. Tako da u nekadašnjem "Pioniru", Srbija nema poraz. Teško je zamisliti neuspeh, potogovo što je rival silno oslabljen. Samo će današnji raspored i žreb odlučiti koji će se igrači suprostaviti Noletu, Hamadu, Miomiru, Dušanu u odsudstvu najboljeg Stefanosa Cicipasa, jer sva četvorica nominovanih nemaju previše iskustva.

- Ne znam nikog od njihovih igrača, kao ni ostali reprezentativci. Tim je mnogo radio na skautingu protivnika, ali svakako da je dobro za nas što neće biti Stefanosa Cicipasa. Međutim, čak i da je došao, mi imamo spreman tim i verujemo u pobedu - ističe Međedović u razgovoru za RTS.

Pored "Pionira" Srbija je uglavnom igrala u "Areni". Počevši od plej-ofa za ulazak u elitu od 2007. protiv Australije. Najveća dvorana na Balkanu prisustvovala je pisanju istorije i osvajanju "salatare" 2010.

Nažalost, tu su bile i loše uspomene poput poraza od Češke u finalu 2013, i polufinalu od Argentine 2011, takođe u "Areni". Pored ova dva mesta u Beogradu je 2016, na Tašmajdanu dočekana Velika Britanija, ali bez Đokovića nije uspela da se upiše pobeda.

Jedan iz mlađe garde igrača koji će prvi put nastupiti pred domaćom publikom u dresu Srbije je Hamad Međedović.

- Meni kao mladom igraču jako znači da igram za reprezentaciju, pogotovo što će to biti pred našom publikom u Beogradu. Mnogo znači predstavljati zemlju na bilo kom događaju, ali poseban osećaj će mislim biti učiniti to pred domaćim navijačima - poručio je Međedović.

Nada se mladi as, da će mu trenizi sa Noletom i ostatkom ekipe značiti, da do kraja sezone koja nije previše duga pomogne da postigne što bolje rezultate.

- Nisam imao sreće na početku godine zbog bolesti, te nisam igrao tri do četiri meseca, a i kasnije mi je bilo teško da se oporavim. Tek od maja sam bio spreman i nažalost je to najviše uticalo na moju sezonu. Planovi su da do kraja sezone odigram šest ili sedam turnira, pre takmičenja u Beogradu. Želim da završim godinu što bolje, kako bih imao viši rang za narednu godinu - zakučio je Međedović. n

Raspored

Petak

Žreb 12.00

Subota

15.00 - prvi singl

drugi odmah posle

Nedelja

13.00 - dubl

potom dva singla*

* Ukoliko bude potrebno.

U Šangaju se traži karta više

POVRATAK Novaka Đokovića u Kinu, tačnije na masters u Šangaj imala je pozitivan efekat da se sada traži karta više.

- Novak je poslao poruku svojim kineskim navijačima u kojoj im je poručio da dolazi, i prodaja karata preko interneta je eksplodirala. Reakcija na njegov povratak bila je fenomenalna. Izuzetno smo uzbuđeni što ćemo dočekati i igrače poput Janika Sinera, Karlosa Alkaraza, Danila Medvedeva, našeg šampiona 2019, i našeg aktuelnog šampiona Huberta Hurkača - kaže direktor turnira Luevano.

