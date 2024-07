BOLJI JE OD ĐOKOVIĆA, NADALA I FEDERERA Medvedev zaprepastio sve(t), evo ko je za njega ispred "velike trojke"

Za većinu teniskih stručnjaka tenisku istoriju obeležili su Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer. Međutim, ukoliko pitate Danila Medvedeva, postoji neko ko je po njegovom mišljenju bolji.

Izgubio je Rus polufinale Vimbldona od Karlosa Alkaraza, a nakon što je mladi Španac ušao u svoje drugo finale turnira u Londonu zaredom rival ga je obasipao pohvalama.

- Verovatno je u mojoj karijeri on protivnik sa kojim mi je bilo najteže da igram. Ali imam vremena, imam vremena da pokušam da budem bolji. Igrao sam protiv velike trojke i recimo da su oni bili stariji. Imali su svi preko 30 godina i bilo je drugačije, počeo je Medvedev, pa nastavio:

- Rodžer uvek igra na liniji, udara prelepe tehničke udarce, ide na mrežu. Novak takođe igra na liniji, ali potpuno drugačije. Neverovatno se brani, kao fliper! Gde god da pošaljete loptu brže vam se vrati. Rafa je takođe potpuno različit. On može da ostane deset metara iza linije, ali će trčati za svaku loptu i udarati "banana" udarce. Ja mislim da je Karlos drugačiji od mnogo tenisera. Svi mi nešto više volimo, neko da se brani, neko da igra kontranapade, neko da bude jako agresivan. On može sve to, istakao je ruski teniser.





Igrao je sedam puta sa Alkarazom Medvedev, a pobedio ga je samo dva puta. Jednom na Vimbldonu 2021. godine i jednom 2023. na US Openu.

Sada je tri puta zaredom poražen od strane Španca, za to vreme je uzeo samo jedan set i to u taj-brejku!





Od četiri pomenuta tenisera Federer nema poraz sa Medvedevom. Igrali su tri puta i sva tri puta ga je pobedio, poslednji put 2019. godine. Protiv Nadala je Rus izgubio pet puta, a najbolniji poraz je bio u finalu Australijan opena 2022. godine, a pobedio je Španca samo jednom.

Protiv Novaka je zapravo igrao nabolje pa pored deset poraza ima i pet pobeda, a pobedio je Đokovića i u finalu grend slema.

