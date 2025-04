DOKTOR ĐURO MACUT JE MANDATAR ZA SASTAV VLADE Vučić saopštio ime: Vlada će biti izabrana do Velikog petka (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se povodom imenovanja novog mandatara za Vladu Srbije.

- Srbiji je danas potreban mir i stabilnost. Mir zbog tenzija koje postoje u našem društvu. Plašim se da nismo u stanju da sagledamo sve opasnosti sa kojima se suočavamo. Situacija u reagionu je veoma teška posebno u BiH gde su donete presude protiv predsednika RS, predsednika Skupština RS i predsednika Vlade RS i one su donete u Sarajevu.

- Izloženi smo lažima iz Sarajeva, bezbrojnim lažima o umešanosti Srbije čak i o proterivanju nemačke ministarke.

Istakao je da je u proteklih deset dana razgovarao uprkos sitacije u regionu da se pronađe kompromisno rešenje unutar BiH.

Ističe da se plaši od onoga što je čuo želje za sprovođenje svih mera koje su donete protiv rukovodstva RS. Kaže da u narednim vremenima ne treba očekivati lepše stvari i da ćemo kao zemlja gledati da li možemo da izađemo iz svega toga neoštećeni.

- Svaka odluka o hapšenju Milorada Dodika bila bi katastrofalna po ceo region. Takođe, jasno je koliko su snage uprle strane obaveštajne službe kada su i unutar našeg sistema pronašli one koji bi da saslušavaju predsednika Republike Srpske zbog nekakve kuće na Dedinju od pre 15 ili 20 godina. Zamislite tu sramotu za Srbiju da ona učestvuje u hapšenju predsedika Republike Srpske.

Ističe da je samo danas 16 lica uhapšeno na KiM koji su išli da obiđu našu bogosloviju i manastire oko Prizrena.

- Zamislite, neka od tih lica su pripadnici bezbednosnih struktura, a onda su im kažu našli nož i sekiru koja služi samo za neke privatne potrebe. I to vam pokazuje kakav će teror nad Srbima da se nastavlja i da će svi na svetu da na to ćute. Nastavićemo da podržavamo Srbe sa KiM i da upozoravamo ljude i da zanaju da ne idu na teritoriju koja je pod efektivnom kontrolom normalnih ljudi već samo onih koji traže razlog da ih maltretiraju i šikaniraju.

Predsednik je istakao da su preduzete određene mere i da su pokrenuti razgovori zbog uvođenja taksi i carina od strane SAD. Ističe da po njihovoj računici mi imamo 600 miliona suficita u trgovini sa Amerikom, a u suštini, kako kaže nemamo, već imamo mali deficit. Kaže da Amerikanci računaju čim prođe kroz holandske banke ili firme sve se to više ne računa da je došlo u Srbiju, nego u Holandiji ili drugim mestima.

- Nas će izuzetno da pogode sankcije EU jer će to oštetiti našu automobilsku industriju. Imaćemo pad zaposlenosti u tim centrima. Sve fabrike ovde koje najviše zapošljavaju vezane su za automobilsku industriju. Zato se nadamo da će Brisel i Vašington naći neko rešenje.

Podseća da se prvog novembra dogodila velika tragedija u Novom Sadu i da je država preuzela sve povodom toga. Ističe da je pokazna jasna politička i moralna volja svih da se ide u obračun sa onima koji imaju potencijalnu krivicu te da se i pomaže porodicama nastradalih.

Predsednik je podsetio i na upadanje demonstanata u Gradsku kuću u Novom Sadu.

- Od tada počinje teror manjine nad većinom. Prisustvujemo brutalnom kršenju Ustava i Zakona Srbije. Kada govorimo o kršenju Ustava jeste sloboda kretanja. Nijednog jedinog dana od tog trećeg novembra nismo imali potpunu slobodu kretanja zbog onih koji su dali sebi to pravo da ukidaju pravo drugima, a da sebi daju više.

Podseća da su zauzeli škole, institucije, fakultete. Kaže da su sprovodili nasilje. Podseća na strašne zločine koji su se dogodili u Nišu gde su demonstranti tukli žene i muškarce i time se hvalili.

- Oni nisu želeli da dozvole da im drugi iznesu svoje ideje, to se u Srbiji nije dogodilo decenijama.

Podsetio je na prekidanje predstave o Svetom Savi 90-tih.

- Trudili smo se da pokažemo mir i trpeljivost i to smo uradili. Ja sve izvinjavam građanima jer sam pogrešio oko jedne stvari. Kraće bi trajali pokušaji obojene revolucije da smo se ranije suprostavili. Sam sam kriv jer sam želeo da blokaderima verujem dok su iznosili zahteve. Ispunili smo i jedan i drugi i treći i četvrti i pare smo im dali. A u stvari ih pare nisu ni zanimale već je od početka bila obojena revolucija u Srbiji i pokušaj moga obaranja sa vlasti. Postoji jedno pravilo u obojenim revolucijama, a to Kinezi znaju, jeste kad se povlačite tada ostavljate plodno tle za obojenu revoluciju. Onog trenutka kada smo krenuli da se borio idejama pristojne Srbije tada su šanse obojene revolucije nestale, ali to je trebalo da učinimo mnogo ranije.

Ističe da se država trudila da ne upotrebi silu ni kada su blokaderi upotrebljavali laži. Podseća i na sramne laži oko upotrebe zvučnog topa.

- Nijedan od tih se nije uhvatio za uši, da znate morate se uhvatiti za uši, prirodna je reakcija. Sve vreme su lagali. Ali su morali da se izvuku zbog debakla koji su imali.

- Moramo da razgovramo jedni sa drugima, ma koliko mi je teško da razgovaramo sa onima koji su kačili crvene ruke i govorili da je neko ubica. A nisu bile ubice kada smo imali Konstrast, tada oni nisu bili ubice.

Podsetio je na ostavke Miloša Vučevića i ministra Gorana Vesića. Vučić se takođe osvrnuo i na incident koji su napravili dvojica članova SNS zbog kojih je premijer Vučević podneo ostavku.

- Nisu razmišljali o ostavci ni kada su nam ostavili 500 radnih mesta, kad su proglasili nezaviso Kosovo niko nije podneo ostavku, kada je CG otišla niko nije pondeo ostavku, kada je premijer ubijen niko nije podneo ostavku. Kaže naš narod "zasviraj i za pojas zadeni", e blokaderi to nisu znali.

Ističe da će Vlada biti izabrana do petka i pred njom su veliki zadaci.

- Da se zemlja suprostavi svim pritiscima povodom regionalne politike, da zemlja reši pitanje taksi sa SAD, da zemlja ubrza evropski put i da sačuva svoje tradicionalne prijatelje na istoku i da obnovi nivo direktnih investicija kako stranih tako i domaćih.

- Moja preporuka mandataru pošto ćemo imati sastanak nakon ovog obraćanja da sam izabere njude koji hoće da se bore i vode zemlju napred. Moja je želja da ove godine Srbiju vratimo na pijedesetal pobednika i da budemo jedna od nabrže rastućih ekonomija ove godine. Da Ekspo završimo pobednosno, 87 zemalja je potvrdilo dolazak, nadam se da mi uskoro dolazi i Joranski kraj Abdulah i siguran sam da će to biti 88 dolazak. Za dva ili tri dana sam sa Makronom u Jelisejskoj palati. Hvala mu što hoće da razgovara o stvarima strateškim za Srbiju.

- U skladu sa tim smo razgovarali između sebe dugo oko potencijalnog premijera. Pitali smo se, kakve su nam to osobe potrebne. To su lica koja uvek imaju dovoljno strpelja, tolerancije i dovoljno stručnosti.

- Posle saslušanog mišljenja donosim odluku o predlogu kandidata za predsednika Vlade, predlažem Narodnoj Skupštini Republike Srbije profesora Đuru Macuta. Smatram da poseduje lične kvaliitete poseduje stručnost za obavljanje funkcija predsenika Vlade, a uverio mme je da obezedi izbor Vlade. Novi predsednik Vlade RS nastaviće da sprovodi programe usmerene na podizanje životnog standarda svih građana. Projekte u oblasti zdravstva, nauke, ekologije, obrazovanje, tehnologije, razvoja infrastrukture, poljoprivrede i turizma kao i o drugim oblastima od značaja za budućnost Srbije i evropski napredak. Pred predsednikom Vlade je i zadatak i realizacije svetske izložbe Ekspo što će predstavljati investicionu osnovu u mandatu nove Vlade.

Predsednik je potom podsetio na biografiju Đura Macuta.

Biografija mandatara

Profesor doktor Đuro Macut je rođen u Beogradu, a diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Bio je na specijalizaciji iz repoduktivne medicine i biologije na Univerzitetu u Ženevi i Svetskoj zdravstvenoj organizaciji.

Našu medicinu, kao i Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu proslavio je širom sveta, kao jedan od najpriznatijih svetskih stručnjaka iz oblasti endokrinologije.



Od 2015. do 2023. godine bio je član Stručnog saveta Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.



Zamenik je direktora Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.



Redovni je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na Katedri interne medicine, i gostujući profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Atini i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Skoplju.



Predsednik je Srpskog društva za reproduktivnu endokrinologiju. Član je Izvršnog odbora Evropskog endokrinološkog društva i predsednik Finasijskog komiteta ovog društva.



Pored toga što je autor preko 140 originalnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima sa recenzijom, prof. dr Macut je i pomoćnik glavnih urednika i član redakcija nekoliko međunarodnih časopisa iz oblasti medicine.



Ukazom Predsednika Republike Srbije, za svoj rad i doprinos Srbiji, odlikovan je Ordenom Karađorđeve zvezde II stepena, 2024. godine.



Član je Inicijativnog odbora pokreta koji se trenutno osniva, a koji će okupiti naše najeminentnije stručnjake iz svih oblasti kako bi u ovim izazovnim vremenima pomogli Srbiji da se vrati na put rasta, razvoja I pobede, na put mira, stabilnosti i zajedništva.



Govori engleski jezik

- Želim Đuru Macutu svu sreću i svim članovima nove Vlade Srbija od trenutka kada budu izabrani - poručio je Vučić.

Pitanja novinara

Predsednik Vučić je odgovorio na pitanje o potencijalnom sastanku predsednika SAD Donalda Trampa i Vladimira Putina u Beogradu ali da, kako on kaže, to nije baš realno.

- Naći ću se na teritoriji SAD sa predsednikom Trampom za 30 dana, verujem početkom maja. - rekao je Vučić.

Ističe da sa Trampom ima bezbroj tema ali da to neće biti sastanak od sat vremena jer to ne dobijaju ni predsednici većih zemalja. Ističe da će gledati da sažme i pita sve ono što je važno pogovo oko carina.

O hapšenju Dodika

- Čuli ste Mahmutovića od pre neki dan, "pucajte u meso pa ko preživi". Ljudi, vi ste političari, kako možete tako nešto da kažete. Jel vi znate šta je bio povod u rat u BiH? Pucnjava na svadbi. Kao što ubistvo Franca Ferdinanda nije bio napad već povod. Ja želim mir između Bošnjaka i Srba. Daću sve od sebe da se ne događaju nikakva hapšenja ili sukobi. Ja sam suviše mali da mogu da kažem da ću u tome da uspem, ali ću biti nemilosrdno dosadan u traženju za mir i kompromis. - ističe Vučić.