SRBIN JE SILA! Nikola Jokić oborio rekord za koji su mislili da niko nikada neće (VIDEO)

Nikola Jokić je u porazu Denvera od Indijane (125:120) još jednom ispisao istoriju NBA lige.

Foto AP

Centra Nagetsa je prestigao je legendarnog Vilta Čembrlena po broju tripl-dablova u jednoj sezoni za centra.

Srpski as je protiv Indijane zabeležio svoj 32. tripl-dabl u sezoni i to do kraja treće četvrtine. Jokić je utakmicu sa Pejsersima završio sa skorom od 41 poena, 15 skokova i 13 asistencija.

Time je srušio rekord koji je Čembrlen držao decenijama i za koji su mnogi NBA analitičari mislili da će ostati večan, on je u jednoj sezoni uspeo da ostvari najviše 31 tripl-dabl.

Poznato je da je Čembrlen važio za jednog od najdominantnijih igrača svih vremena, s brojkama koje su često delovale kao da su iz video igrica, ali Jokić iz sezone u sezonu pomera granice za moderne centre i nastavlja da piše novu istoriju košarke.