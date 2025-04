DAČIĆ O ZVUČNOM TOPU: MUP nikada nije koristio takvo oruđe

PREDSEDNIK Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras da MUP nije nikada upotrebljavao niti koristio zvučne topove, pa tako ni tokom demonstracija 15. marta.

Foto Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

-I još jednom ću ponoviti, pod punom odgovornošću, da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije koristilo niti upotrebljavalo te zvučne topove, rekao je Dačić za TV Pink.

On je objasnio da na tim uređajima koje je MUP kupio pre više godina, postoji mod koji se koristi za zvučno obaveštavanje mase, uglavnom da se demonstranti raziđu.

-I to se uglavnom koristi, i to koriste širom sveta. Sve policije u svetu to koriste. 100 zemalja u svetu ima takve uređaje, kao i 550 gradova u Americi. Postoji još jedan mod, a to je neki iritiranjući zvuk koji bi mogao da utiče da se masa raziđe, ali je to zabranjeno kod nas, kao što ga i mi ne koristimo. Sva ta pitanja se već nalaze pod određenim vrstama ispitivanja, istragama ili prikupljenjem potrebnih obaveštenja, naveo je Dačić.

Dodao je da se o tome već vode istrage.

-Svi su pod punom moralnom i krivičnom i političkom odgovornošću, ja, ali i drugi, mislim na ljude u policiji, dali iskaze i izjave u tužilaštvu da ništa od toga nije korišćeno ne samo 15. marta, nego nikada u MUP-u, a naročito taj mod koji kod nas zakonom nije dozvoljen, naveo je Dačić.

Rekao je i da je pre neki dan sa ministrom spoljnih poslova Velike Britanije Dejvidom Lamijem potpisivao sporazum o borbi protiv organizovanog kriminala u oblasti migracija i da mu je tom prilikom rekao da zna da se susreo sa predstavnicima opozicije i da su mu oni rekli da je korišćen zvučni top.

-Rekao sam mu da te uređaje koje mi imamo, oni imaju još od 2012. godine. MUP ima dve vrste uređaja koje su najmanje snage, to je LRAD 100 i 450. 2012. godine su oni to kupili od tog američkog proizvođača za Olimpijadu. I znam da Metropoliten (londonska) policija koristi LRAD. Pa kako to, kad ga vi koristite, to je sasvim okej. A ovde je to nešto problematično, naveo je Dačić.

Istakao je da je i firma Genezis, koji je proizvođač tih uređaja, saopštila da, na osnovu onoga što je viđeno, da to ne može da bude efekat tih uređaja koji su oni Srbiji prodali.

-Znači, ovo nije efekat tih uređaja koje mi imamo. Ne može da proizvede ovakvu vrstu reakcije mase. Što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, mi druge nemamo. A nijedan drugi državni organ to u Srbiji nema. Oni sada, vidite, sada izmišljaju neke priče, vorteks top, pa neke jonizujuće zrake. Pa, čekajte, nije Srbija svetska sila u oblasti soničnih oružja. Ja do 15. marta nisam znao ni za taj zvučni top, rekao je Dačić.

(Tanjug)

