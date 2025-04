POČEO UPIS U VRTIĆE U BEOGRADU: Mesta za 15.000 mališana, elektronsko prijavljivanje do 16. maja, preliminrane liste 9. juna

Preliminarne liste biće objavljene 9. juna. Roditelji, čija dece nisu upisana, moći će da podnesu prigovore do 18. juna. Prijavljivanje mališana će i ove godine biti preko portala e-uprava, pa roditelji neće morati da sakupljaju i predaju dokumenata lično. Očekuje se oko 15.000 slobodnih mesta, što je oko 1.000 više nego lane.

Prema rečima Aleksandre Čamagić, sekretara za obrazovanje i dečju zaštitu, proširenje kapaciteta je moguće pošto će do septembra biti otvorene nove predškolske ustanove. Reč je o objektima velikih smeštajnih kapaciteta u Borči, Ovči i naselju Braća Jerković.

- Očekujemo da bude podneto između 18.000 i 19.000 zahteva - navodi Čamagićeva. - Pored dodatnih mesta u novoizgrađenim obdaništima, predškolske ustanove posle okončanja celokupne procedure, imaju pravo da traže proširenje kapacitete za 20 odsto, ukoliko imaju prostornih i kadrovskih mogućnosti.

Iako proces upisa ostaje isti kao i do sada, roditelje očekuje jedna tehnička izmena. Naime, umesto mesec dana, odbijenica će od 1. aprila važiti tri meseca, što su prošle nedelje aminovali i odbornici Skupštine grada.

VELIKI OBUHVAT

- U prestonici ima oko 100.000 dece uzrasta do šest godina, od kojih više od 86.000 mališana ide u vrtiće - kaže Čamagićeva. - To je najveći obuhvat dece predškolskim obrazovanjem, s obzirom na to da ih je pre deset godina bilo oko 47.000.