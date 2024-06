ŠOK PRIZNANJE! NI ĐOKOVIĆA, NI NADALA: Evo koga bi Federer izabrao za rivala na oproštajnom meču

Teniska legenda, Rodžer Federer, jedan od najuspešnijih tenisera u istoriji, pričao je o svojim najvećim rivalima i posebnim trenucima u karijeri.

FOTO: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Švajcarac je imao nezaboravna rivalstva sa Rafaelom Nadalom i Novakom Đokovićem.



Ipak, istakao je da su se stvari promenile, te da je Đoković kasnije uspeo da sve dovede u red i postane jedan od najboljih tenisera današnjice.

- Kada sam igrao protiv Novaka, imao je nekoliko tehničkih grešaka. Tada su najbolji igrači obično bili oni sa najboljom tehnikom. On nije nužno bio to sam po sebi. Zato se tada mislilo da bi to mogao biti njegov pad. Ali onda je uspeo da sve izbalansira. Ovome je dodata nova tehnologija reketa, koja je pomogla čitavoj generaciji posle mene. Za mene su stvari išle tako brzo kada sam bio junior, pa čak i kasnije. Takođe i tempo mesta. Morao si da igraš drugačije. Ja sam bio tranzicija, a Novak početak nove generacije. Neverovatno šta je postigao - rekao je Federer u intervju za nemački „Velt“.

Foto: EPA-EFE/ANDY RAIN

Ali kada bi mogao da bira protivnika i da odigra još jedan meč. Federer je iznenadio mnoge izborom.

- Sigurno je da bi to bilo finale. Da mogu da izaberem protivnika, bio bi to Pit Sampras. Jednostavno, on je bio moj idol, nijedan teniser iz generacije koju sada poznajemo nije mogao da to pruži. Pobeda protiv Samprasa na Vimbldonu 2001. bio je meč svih mečeva za mene. Znao sam to nikada neću moći da nadmašim. Bila je to najbolja epoha mog života i mnogo mi nedostaje, to sa Henmanom, Kafeljnikovim, Mojom, Samprasom i Agasijem - rekao je Federer.

Federer se od profesionalnog tenisa oprostio na Lejver kupu 2022. godine, kada je igrao dubl sa Rafaelom Nadalom.

- Taj momenat mi je mnogo značio. Bio je to i način da mu se zahvalim, bez ijedne reči. Bio je to način da pokažem koliko mi mnogo znači što je bio tamo. Znao sam da je njegova supruga bila trudna i da je imao fizičke probleme posle Ju-Es opena. Rekao sam mu prvom, pre svih drugih, da ću se oprostiti od tenisa i pitao da li bi igrao dubl sa mnom - rekao je Federer.

Tome je dodao i sledeće:

- Sanjao sam svoj san. Postigao sam mnogo više nego što sam ikada zamišljao. Kao mlad igrač, mislite u sebi, da samo mogu u nekom trenutku da igram na centralnom terenu Vimbldona, to bi bilo sjajno. I to vam se i desi i ne jednom, nego više puta. Na kraju pobedite na turniru i onda sve ponovo. Ovo je potpuno apsurdno, ali istinito - rekao je kroz osmeh Federer.

