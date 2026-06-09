TUGA U HRVATSKOJ! Preminuo legendarni rukometaš
TUŽNA vest stiže iz komšiluka.
Legendarni hrvatski rukometaš i trener Josip Milković preminuo je u 84. godini. Bio je selektor hrvatske reprezentacije od 1990. do 1991 i od 2000. do 2002. godine.
S Medveščakom je 1964. i 1965. osvojio titulu prvaka Jugoslavije. Dvaput je bio i pobednik Kupa, 1965. i 1970. godine.
Za reprezentaciju Jugoslavije Josip Milković odigrao je 103 meča i postigao 310 pogodaka. Godine 1964. na Svetskom prvenstvu s 32 pogotka podelio je 1. mesto kao najbolji strelac s Mađarom Andreasom Fenjom i Rumunom Ionaom Moserom. Šest godina posle, 1970. u Francuskoj je s reprezentacijom Jugoslavije osvojio bronzu na Svetskom prvenstvu.
Nakon završetka igračke karijere postao je trener. Počeo je u Medveščaku, a dugo godina trenirao je nemačke klubove poput VfL Gunzburga, MTSV Švabinga, Bajer Leverkuzena i THW Kila.
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