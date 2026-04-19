Jezive scene na Beogradskom maratonu: Takmičari kolabirali, evo šta se desilo!
Predstavnici Etopije slavili u obe konkurencije.
Spektakl na beogradskim ulicama obeležili su Gudeta Gada Gemsisa je pobedio u muškoj konkurenciji, dok je Eden Dadi Alemu briljirala među damama.
Međutim, viđene su i neželjene scene, jer je tokom trke od 42 kilometra zabeleženo nekoliko slučajeva zdravstvenih problema kod učesnika, kojima je pozlilo zbog napora i vremenskih uslova na stazi.
Pojedini trkači su osetili vrtoglavicu, malaksalost i dehidraciju, pa su reagovale medicinske ekipe raspoređene duž cele trase, te je akterima trke ukazana pomoć na licu mesta.
Nema sumnje da je bezbednost takmičara bila prioritet, pa im je odmah ukazivana pomoć ekspresnom reakcijom medicinskog osoblja. Takve situacija tokom maratona moguće su zbog vremenskih uslova, a dešava se i da učesnici precene fizičke mogućnosti.
Posle svega, na sreću svih, navijača i takmičara, trka je završena bez ozbiljnijih posledica, dok je većina trkača uspešno prošla kroz cilj.
Gudeta Gada Gemsisa je postavio novi rekord staze - 02:09:11. Drugi je bio Dario Ivanovski iz Severne Makedonije (02:09:35), koji predstavlja senzaciju Beogradskog maratona, a treći je bio Kenijac Johana Erot (02:09:55).
Eden Dadi Alemu pobednica je maratona, postavila je vreme - 02:09:11. Potom su kroz cilj prošle Rut Čepkoč iz Kenije (02:31:07) i Karolina Čebiča (02:31:21).
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Komentari (0)