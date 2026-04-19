Pao rekord na 39. Beogradskom maratonu: Duplo slavlje Etiopljana!

19. 04. 2026. u 12:09

Atletičar iz komšiluka završio na drugom mestu.

Пао рекорд на 39. Београдском маратону: Дупло славље Етиопљана!

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ bg

Etiopljani Gudeta Gada Gemsisa i Eden Dadi Alemu pobednici su 39. Beogradskog maratona, koji je danas održan u glavnom gradu Srbije.

Gemsisa je postavio novi rekord staze - 02:09:11.

Drugo mesto osvojio je Makedonac Dario Ivanovski (02:09:35), a treće Kenijac Johana Erot (02:09:55).

Alemu je zabeležila vreme 02:30:22, ispred Kenijki Rut Čepkoč (02:31:07) i Karoline Čebiči (02:31:21).

U glavnoj trci učestvovalo je 2.350 takmičara, a ukupno 14.500 iz 79 zemalja.

Ovogodišnji maraton je jedinstven pošto je održan u dva dana - juče polumaraton i trka na 10 kilometara.

Ujedno bio je test takmičenje i generalna proba za Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra kome će Beograd biti domaćin 2027. u godini obeležavanja velikog jubileja Beogradskog maratona – 40 godina postojanja.

Od edukacije u školama do podkasta: Kako platforma „ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA“ podstiče zdravije izbore svih generacija

