Pao rekord na 39. Beogradskom maratonu: Duplo slavlje Etiopljana!
Atletičar iz komšiluka završio na drugom mestu.
Etiopljani Gudeta Gada Gemsisa i Eden Dadi Alemu pobednici su 39. Beogradskog maratona, koji je danas održan u glavnom gradu Srbije.
Gemsisa je postavio novi rekord staze - 02:09:11.
Drugo mesto osvojio je Makedonac Dario Ivanovski (02:09:35), a treće Kenijac Johana Erot (02:09:55).
Alemu je zabeležila vreme 02:30:22, ispred Kenijki Rut Čepkoč (02:31:07) i Karoline Čebiči (02:31:21).
U glavnoj trci učestvovalo je 2.350 takmičara, a ukupno 14.500 iz 79 zemalja.
Ovogodišnji maraton je jedinstven pošto je održan u dva dana - juče polumaraton i trka na 10 kilometara.
Ujedno bio je test takmičenje i generalna proba za Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra kome će Beograd biti domaćin 2027. u godini obeležavanja velikog jubileja Beogradskog maratona – 40 godina postojanja.
