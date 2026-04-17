Preminuo legendarni šampion i član "Kuće slavnih"!
Ostavio je neizbrisiv trag u sportu.
Proslavljeni bokser iz Meksika Migel Kanto preminuo je u 79. godini. Bio je član Kuće slavnih, što dovoljno dokazuje o kakvom legendarnom sportisti je reč.
Tokom karijere bio je poznat po nadimku "El Maestro" i bio je jedan od najboljih boraca "plemenite veštine" u svojoj generaciji. Nije važio za boksera koji nokautima završava meč, ali je 15 susreta završio prekidima. Krasili su ga izuzetna tehnika, kretanje i taktička inteligencija.
Profesionalnu karijeru je započeo 1969, a vrhunac slave dostigao je sredinom naredne decenije. Bio je svetski prvak, pošto je 1975. savladao Japanca Šojija Ogumu i tako je započeo dominaciju u lakoj kategoriji. I neprikosnovenost nije samo reč - ona je sprovedena u delo. Čak 14 puta odbranio je pojas, a uspeo je da savlada i velike rivale kao što je Beruli Gonzales. Tom pobedom Meksikanac je učvrstio mesto najboljeg borca u svojoj kategoriji svih vremena.
Titulu je izgubio 1979 od Parka Čan-hija, koji ga je savladao u tesnoj borbi. Ovaj poraz ujedno je značio i pad blistave karijere. Meksikanac je otišao u penziju 1982. a ostaće upamćen impresivni skor od 61 pobede, devet poraza i četiri remija. Zahvaljujući uspesima koje je nizao, 1998. postao je član Kuće slavnih, a od strane "Asošijeted Presa" je proglašen jednim od najboljih boksera u lakoj kategoriji 20. veka.
"Izgubili smo istinskog velikana. Migel Kanto je nezamenjiv. Zauvek će činiti Meksiko i svet boksa jako, jako ponosnima. Pokazao nam je put. Kakav stil, kakva lukavost, kakva veština, kakva hrabrost, kakva odlučnost, kakav profesionalizam", stoji u objavi Svetskog bokserskog saveza.
BONUS VIDEO: In memoriam - Siniša Mihajlović
Preporučujemo
Nezapamćen skandal! Izbacili ga sa turnira, iako je pobedio (VIDEO)
17. 04. 2026. u 09:52
Novakovi navijači u šoku! Đoković saopštio očajnu informaciju!
17. 04. 2026. u 08:18
Užasne vesti za Zvezdu! Povredio se veliki adut Obradovića!
17. 04. 2026. u 07:46
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
