Preminuo legendarni šampion i član "Kuće slavnih"!

Ostavio je neizbrisiv trag u sportu.

Proslavljeni bokser iz Meksika Migel Kanto preminuo je u 79. godini. Bio je član Kuće slavnih, što dovoljno dokazuje o kakvom legendarnom sportisti je reč.

Tokom karijere bio je poznat po nadimku "El Maestro" i bio je jedan od najboljih boraca "plemenite veštine" u svojoj generaciji. Nije važio za boksera koji nokautima završava meč, ali je 15 susreta završio prekidima. Krasili su ga izuzetna tehnika, kretanje i taktička inteligencija.

Profesionalnu karijeru je započeo 1969, a vrhunac slave dostigao je sredinom naredne decenije. Bio je svetski prvak, pošto je 1975. savladao Japanca Šojija Ogumu i tako je započeo dominaciju u lakoj kategoriji. I neprikosnovenost nije samo reč - ona je sprovedena u delo. Čak 14 puta odbranio je pojas, a uspeo je da savlada i velike rivale kao što je Beruli Gonzales. Tom pobedom Meksikanac je učvrstio mesto najboljeg borca u svojoj kategoriji svih vremena.

Titulu je izgubio 1979 od Parka Čan-hija, koji ga je savladao u tesnoj borbi. Ovaj poraz ujedno je značio i pad blistave karijere. Meksikanac je otišao u penziju 1982. a ostaće upamćen impresivni skor od 61 pobede, devet poraza i četiri remija. Zahvaljujući uspesima koje je nizao, 1998. postao je član Kuće slavnih, a od strane "Asošijeted Presa" je proglašen jednim od najboljih boksera u lakoj kategoriji 20. veka.

"Izgubili smo istinskog velikana. Migel Kanto je nezamenjiv. Zauvek će činiti Meksiko i svet boksa jako, jako ponosnima. Pokazao nam je put. Kakav stil, kakva lukavost, kakva veština, kakva hrabrost, kakva odlučnost, kakav profesionalizam", stoji u objavi Svetskog bokserskog saveza.

