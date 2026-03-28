TRAGEDIJA NA EKSKURZIJI: Učenici stradali u teškoj saobraćajnoj nesreći

DVA učenika su poginula u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao školski autobus tokom ekskurzije u Tenesiju, saopštile su vlasti.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Nesreća se dogodila oko podneva u okrugu Kerol, a u sudaru su učestvovala tri vozila - školski autobus iz okruga Montgomeri, veliki kamion i još jedan automobil, navela je policija, preneo je ABC.

Major Trevis Plocer iz službe za auto-puteve rekao je na konferenciji za novinare da se okolnosti nesreće još istražuju i dodao da se, prema prvim informacijama, čini da kamion nije doprineo sudaru.

Dva učenika iz autobusa proglašena su mrtvim na licu mesta.

U vozilu je u trenutku nesreće bilo 25 učenika i pet odraslih osoba.

U intervenciji je učestvovao veliki broj hitnih službi, uključujući ambulantna vozila i helikoptere hitne pomoći koji su povređene prevezli u bolnice u Memfisu, Nešvilu i Diksonu.

Zvaničnici za sada nisu objavili detalje o povredama niti identitet stradalih učenika.

Škola je saopštila da su učenici putovali na ekskurziju u Džekson u Tenesiju.

Istraga o uzroku nesreće je u toku.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

