TRAGEDIJA NA EKSKURZIJI: Učenici stradali u teškoj saobraćajnoj nesreći
DVA učenika su poginula u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao školski autobus tokom ekskurzije u Tenesiju, saopštile su vlasti.
Nesreća se dogodila oko podneva u okrugu Kerol, a u sudaru su učestvovala tri vozila - školski autobus iz okruga Montgomeri, veliki kamion i još jedan automobil, navela je policija, preneo je ABC.
Major Trevis Plocer iz službe za auto-puteve rekao je na konferenciji za novinare da se okolnosti nesreće još istražuju i dodao da se, prema prvim informacijama, čini da kamion nije doprineo sudaru.
Dva učenika iz autobusa proglašena su mrtvim na licu mesta.
U vozilu je u trenutku nesreće bilo 25 učenika i pet odraslih osoba.
U intervenciji je učestvovao veliki broj hitnih službi, uključujući ambulantna vozila i helikoptere hitne pomoći koji su povređene prevezli u bolnice u Memfisu, Nešvilu i Diksonu.
Zvaničnici za sada nisu objavili detalje o povredama niti identitet stradalih učenika.
Škola je saopštila da su učenici putovali na ekskurziju u Džekson u Tenesiju.
Istraga o uzroku nesreće je u toku.
(Tanjug)
