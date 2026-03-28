KO JE KRIV ZA MILIČINU SMRT? Nemar blokadera doveo do tragedije

STUDENT istorije umetnosti, Milica Ž. (25) iz Šapca preminula je nakon što je u četvrtak, oko 22.40 iskočila kroz prozor sa petog sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ekipa Hitne pomoći, koja je brzo stigla na plato ispred ove visokoškolske ustanove, gde je devojka pala, mogla je samo da konstatuje njenu smrt, izazvanu, po prvim rezultatima obdukcije, višestrukim prelomima.

Odmah po saznanju da se na platou nalazi devojka, koja ne daje znake života, na teren su izašli pripadnici Policijske stanice Stari grad.

- U četvrtak oko 22.40 javljeno nam je da neko nepomično leži na platou ispred fakulteta, a policajci su brzo izašli na lice mesta i zatekli mlađu žensku osobu. Obaveštene su i druge nadležne službe, a Hitna pomoć je na licu mesta konstatovala smrt - rekao je juče po podne direktor policije Dragan Vasiljević, koji je izjavio saučešće porodici nastradale. - Osnovano se sumnja da je do smrti došlo padom sa visine, jer je na zgradi fakulteta bio otvoren prozor na petom spratu, ispod kojeg je nađena kutija sa određenom količinom pirotehnike i sprejeva. Na navedenim predmetima nalazi se i prah sa kog smo jasno videli da je korišćen protivpožarni aparat da bi se ugasio požar. Po nalogu tužilaštva, telo je prevezeno na obdukciju. Ovaj nemili događaj pokazuje da nisu ispoštovane mere i radnje koja je država Srbija nalagala i MUP sugerisao, da fakultet bude mesto na kom mladi treba da se školuju i pripremaju za budućnost. Više puta prethodne godine smo dolazili na fakultete i zaticali pirotehniku, motke, štangle, palice, alkohol, hranu. Pretvorili smo visokoškolske ustanove u nešto što ne možemo nazvati primerenim. Ovaj događaj je pokazao da fakultet treba da bude mesto u skladu sa propisima.

Pravda najvažnija VEOMA mi je žao i izuzetno teško zbog ovako tragične smrti jedne mlade osobe. Ali za razliku od nekih drugih, nadležnim organima prepuštam da sprovedu istragu i donesu odluke u skladu sa zakonom. Pravda je najvažnija, a ja nisam i ne želim da uzimam ulogu ni tužioca ni sudije i neću da se ponašam, kao što su se mnogi prema tragedijama u našoj zemlji pogrešno odnosili u prethodne tri godine - izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Neki od svedoka su ispričali da je buknula pirotehnika, za koja se tu našla zahvaljujući nemaru blokadera. Nekoliko njih je dotrčalo sa aparatima za gašenje, ali počela je vriska, a neko je odmah otvorio prozor, kako bi dim izlazio napolje. Devojka koja je kasnije skočila, delovala je zbunjeno i dezorijentisano. Nikome, kako kažu, nije jasno, zbog čega se odlučila na taj korak.

Nakon ove tragedije, vrata Filozofskog fakulteta, juče su bila zatvorena za nastavu, ali su zato ostala otvorena mnoga pitanja, među njima ko je, kada i zbog čega uneo pirotehniku u zgradu Fakulteta, kako je došlo do njenog aktiviranja, gde se ona tačno nalazila, kao i ko je sve bio u zgradi u vreme kada unutra mogu da budu samo radnici obezbeđenja. Tim pre, što je na ulaznim vratima zalepljen papir na kojem piše da su ona zaključana od 22 sata do pet časova ujutru.

Bez kompromisa MINISTAR prosvete Dejan Vuk Stanković uputio je saučešće porodici Milice Ž., ističući da u ovom slučaju ne sme da bude nikakvog kompromisa:



On je istakao da je pravda u ovom slučaju da oni za koje se ispostavi da su odgovorni, budu procesuirani i u jednom pravičnom postupku adekvatno osuđeni. - Tužilaštvo i policija su počeli da rade, da utvrde sve činjenice i okolnosti, da saslušaju sve one koje treba da saslušaju. Ne sme da postoji nikakav politički alibi, da neko ostane van istrage. Ne sme da postoji politizacija ovog događaja.

Neizostavan je i politički kontekst, jer je zgrada Filozofskog fakulteta praktično bila štab studenata u blokadi skoro godinu dana. Slušaonice i amfiteatri pretvoreni su bili u spavaonice i skladišta raznoraznog materijala koji se koristio u performansima na protestima. Plenumaši su određivali ko može da uđe u zdanje i imali su bespogovornu podršku uprave Fakulteta. Nezvanično, i dalje su neke prostorije pod ključem i samo odabrani među blokaderima znaju šta se u njima nalazi.

Inspekcijski nadzor NADLEŽNI iz Ministarstva prosvete, kako je saopšteno, izvršiće vanredni inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada Filozofskog fakulteta, kako bi se utvrdilo da li je bilo propusta u radu i postupanju ove visokoškolske ustanove. Podsećaju da se u akademskom prostoru, ne mogu organizovati aktivnosti koje nisu povezane sa delatnošću ustanove, osim uz njenu dozvolu.

Istragu oko utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je posle radnog vremena Fakulteta došlo tragedije, pokrenulo je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Kako je naveo prvi čovek tužilaštva, Nenad Stefanović, naloženo je da se obavi obdukcija sa toksikologijom sada pokojne Milice Ž.

Pored toga, Odeljenju za borbu protiv korupcije MUP RS upućen je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja zbog postojanja osnova sumnje na propuste dekana i prodekana za nastavu u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu. U tom smislu policiji je naloženo da zbog ugroženosti opšte sigurnosti, života, telesnog integriteta, zdravlja i imovine uđe u zgradu Filozofskog fakulteta i da u što kraćem roku proveri sve okolnosti u vezi sa pomenutim događajima, kao i da pribavi svu normativu Filozofskog fakulteta koja reguliše bezbednost na fakultetu, organizaciju rada na fakultetu, proceduru ulaska u zgradu fakulteta, radno vreme fakulteta.

Ovo je naloženo radi utvrđivanja da li je bezbednost na Filozofskom fakultetu bila usaglašena sa tim propisima, a ako nije, u čemu se sastoje propusti. Takođe naloženo je da se proveri da li je Fakultet imao funkcionalno savetovalište i protokole za pomoć studentima u krizi i da li su ti mehanizmi bili dostupni studentima, kao i da li je Milica Ž., eventualno imala psihičke probleme i da li ih je, ukoliko jeste, prijavljivala nadležnim službama Fakulteta. Pored ostalog, naloženo je i da se pribave sve odluke, akti koje je dekan doneo, a tiču se: osiguravanja fizičke bezbednosti objekta, donošenja i sprovođenja akata o zaštiti na radu i protivpožarnoj zaštiti, organizovanja službe obezbeđenja i kontrolu pristupa zgradi fakulteta, te odgovornosti za bezbednost tokom izvođenja nastave i vannastavnih aktivnosti.

Hitna sednica NA inicijativu predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić, za danas u 11 časova zakazana je hitna sednica Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj. Tema će biti stanje na državnim univerzitetima u Srbiji. Sednici će prisustvovati predsednica Skupštine Ana Brnabić, a poziv je upućen nadležnim ministrima i svim rektorima državnih univerziteta.

U ceo slučaj uključila se i Uprava kriminalističe policije MUP Srbije, čiji pripadnici su juče su oko 11 časova ušli u zgradu na Studentskom trgu. Oni su "pročešljali" hodnike i učionice na fakultetu. Prema nezvaničnim informacijama, trebalo bi da utvrde pod kojim okolnostima i zbog čega su u zgradi, bile osobe kojima u to vreme nije mesto.

U prostorije UKP juče su na saslušanje došli Danijel Sinani, dekan Filozofskog fakulteta, Stevan Mićić, prodekan za nastavu, Perica Špehar, prodekan za finansije i Mirjana Đurđević, šef tehničke službe. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, poziv im je upućen kako bi odgovorili na sva neophodna pitanja vezana za eventualne bezbednosne propuste.

Potrebna ostavka PREDSEDNIK Ustavnog suda i profesor Pravnog fakulteta Vladan Petrov, izjavio je da je "ovo velika tragedija koja je na najteži mogući način, potvrdila njegove, ko zna koliko puta, izgovorene opomene":

- Dekani su pustili, a neki i podstakli nered i anarhiju na fakultetima, ne razmišljajući o mogućim posledicama. Ponavljam: odgovornost, odgovornost i još jednom odgovornost. Ostavka dekana, bez obzira na okolnosti konkretnog slučaja, jeste objektivna. Dakle, prvi korak je ostavka.

Sa Filozofskog fakulteta juče su saopštili da u potpunosti sarađuju sa nadležnim institucijama i da će pružiti svu potrebnu podršku kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja. Naveli su da je ovo "izuzetno težak trenutak za sve studente i zaposlene".

