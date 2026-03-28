TVRDO NA "ALFONSO MORUBEU": Katastrofalna napadačka forma žute podmornice ne obećava veliki broj pogodaka

FUDBALERI Seute ugostiće Kadiz u duelu koji dolazi u osetljivom trenutku za oba tima (14.00). Završnica sezone u Segundi donosi sve veći pritisak, jer svaki bod može da napravi značajnu razliku na tabeli.

Domaćin u ovaj meč ulazi posle veoma promenljive serije rezultata. Seuta je u poslednjih pet utakmica zabeležila dve pobede i čak tri uzastopna poraza.

Posle trijumfa nad Kordobom i Mirandesom usledili su teški neuspesi, 0:4 protiv Las Palmasa, 1:2 od Deportiva La Korunje i 2:5 na gostovanju kod Leganesa.

Tokom tih pet mečeva Ceuta je postigla sedam golova, ali je primila čak 13, što jasno ukazuje na probleme u defanzivi.

Ukupni sezonski prosek u ligi iznosi 1,3 postignuta i 1,6 primljenih golova po utakmici, pa nije iznenađenje što njihovi mečevi često donose veliki broj pogodaka.

Tim trenutno zauzima 10. mesto na tabeli sa 44 osvojena boda. Iako napad ume da bude opasan, poslednji rezultati pokazuju da ekipa ima ozbiljne probleme u kontroli ritma utakmice i zatvaranju prostora u odbrani.

Ništa stabilnija nije ni forma Kadiza. Gosti su u poslednjih pet utakmica ostvarili samo jednu pobedu, na gostovanju Mirandesu (2:0). Pored toga, upisali su poraze od Real Sosijedada B (0:2), Eibara (1:3), Saragose (0:1) i Malage (0:3).

U tom periodu Kadiz je postigao samo tri gola, a primio devet, što pokazuje da ekipa ima velikih problema u ofanzivi.

Prosek od 0,6 postignutih golova po meču u poslednjih pet susreta govori da napadačka linija trenutno ne funkcioniše kako treba.

Na tabeli Segunde Kadiz se nalazi na 16. poziciji sa 38 bodova i još uvek nije potpuno bezbedan u borbi za opstanak.

Posebno zabrinjava činjenica da su u poslednje dve utakmice na svom terenu ostali bez postignutog gola.

Kada je reč o međusobnim duelima, Seuta ima blagu prednost. U poslednja dva susreta ostvarila je jednu pobedu, dok je jedan meč završen bez pobednika.

Poslednji put su se sastali u septembru 2025. godine, kada nije bilo golova, 0:0.

S obzirom na probleme koje oba tima imaju u poslednjem periodu, predstojeći duel mogao bi da donese veoma neizvesnu utakmicu, u kojoj će nijanse odlučivati pobednika.

