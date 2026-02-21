PRED POČETAK MEČA RUSIJA - SRBIJA: Soči - život uz protivvazdušnu odbranu, sirene i sport (FOTO)
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ne može da se ostavi po strani ni na teritoriji Ruske Federacije. O tome svedoči i situacija pred meč između Rusije i Srbije u boksu, zakazan u Sočiju.
Dan uoči prijateljskog bokserskog meča Rusije i Srbije u Sočiju, na prvi pogled sve izgleda normalno, ali realnost je da se zbog ratnih dešavanja u Ukrajini ovde živi uz vazdušne sirene i protivvazdušnu odbranu.
Tim rečima počinje kratak izveštaj Tanjuga sa lica mesta, a nastavlja se ovako:
Kontrast koji je nemoguće ne videti izveštaču Tanjuga najupečatljiviji je na plaži, gde ljudi šetaju uz more, sunčaju se, a pored njih su vozila PVO koja ovaj grad štiti od ukrajinskih dronova.
U takvoj situaciji, svima koji nisu iz Rusije, odnosno nemaju ruske brojeve, otežana je komunikacija mobilnim telefonima, logično, zbog zaštite frekvencija.
More i sunce, ipak, ostavljaju jači utisak, a čini se da su se ovdašnji stanovnici prilično "navikli" na blizinu rata, pogotovo što se sirene, kod nas poznate kao "šizele" i "smirele", oglašavaju skoro svaki dan.
Uostalom, svakom ko dolazi iz Srbije ovakva situacija je prilično poznata iz ratova tokom devedesetih, a posebno tokom bombardovanja. Sport i život, naravno, ne mogu i ne žele da stanu, a jedan veliki korak prema tome je i sutrašnji duel boksera Rusije i Srbije, koji počinje u 16 časova.
