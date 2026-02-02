Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako.

Ruskim i beloruskim sportistima je bilo potpuno zabranjeno učešće na brojnim takmičenjima, ali ne samo da to sada nije slučaj, već je od danas ogroman broj sportova na kojima oni mogu da nastupaju pod državnom zastavom i sa svim nacionalnim obeležjima.

"Novosti" vam prenose tri informacije koje su različiti ruski mediji, od ruske novinske agencije RIA Novosti, preko Meša do "Šampionata" objavili na ovu temu:

"Dobre vesti u vezi sa povratkom Rusa: naši juniori su dobili dozvolu za učešće na međunarodnim turnirima u 11 olimpijskih sportova.

Uz isticanje zastave, himne i nacionalne simbole, mladi sportisti će se takmičiti u mačevanju, džudou, rvanju, konjičkim sportovima, dizanju tegova, modernom petoboju, odbojci, bejzbolu i softbolu, skijanju i karlingu.

Ovo je objavio Mihail Degtjarjov, ministar sporta i predsednik Ruskog olimpijskog komiteta. Izjavio je da će se proces kvalifikacije ruske reprezentacije nastaviti u bliskoj budućnosti".

A potom...

"MOK dao zeleno svetlo za ruska obeležja!

Ruski tim se već priprema za Letnje omladinske olimpijske igre 2026. godine, koje će se održati u Dakaru. MOK je ranije napomenuo da su principi prijema sa nacionalnim simbolima obavezni za ovaj turnir, što važi i za Rusku Federaciju.

Ruskim juniorima, pod zastavom i sa himnom, dozvoljeno je da se takmiče na međunarodnim turnirima, a prema rečima ministra sporta Mihaila Degtjarjova, predsednik FIH Tajab Ikram je pismom objavio prijem sportista.

Ikram je posebno istakao da federacija ceni napore svojih ruskih kolega da zaštite prava svojih sportista"

Ali, i odrasli ruski sportiski polako ali sigurno mogu da nastupaju pod nacionalnim obeležjima na međunarodnim nadmetanjima:

"Svetski tekvondo dozvoljava Rusima da se takmiče sa zastavom i himnom!"

Odluka je doneta na sastanku u Ujedinjenim Arapskim Emriatima. I stupa na snagu odmah.

„Poslednjeg dana januara, Savet je odlučio da dozvoli ruskim i beloruskim juniorskim i odraslim sportistima da se takmiče pod zastavama svojih zemalja.

Ipak, treba imati u vidu da međunarodni događaji ostaju zabranjeni u Rusiji, a vladinim zvaničnicima iz Rusije i Belorusije neće biti izdata akreditacija“, navodi se u saopštenju organizacije.

