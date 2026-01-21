MILOGORCI U ŠOKU! Evo šta je najbolji vaterpolista Crne Gore uradio posle meča sa Srbijom

Srbija je izgubila od Crne Gore na Evropskom prvenstvu u Beogradu, a potom se desilo nešto - sjajno.

FOTO: N. Skenderija

Podsetimo, vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je od Crne Gore na Evropskom prvenstvu, a taj epilog nije uticao na ranije ustanovljenu činjenicu: naši "delfini" su osvojili prvo mesto u grupi zahvaljujući (i) ispadanju aktuelnog šampiona, Španije, pa sa čelne pozicije ulaze u polufinale. A rival će im biti pobednik meča Hrvatska - Italija, koje u sredu od 18 časova odlučuju o drugom mestu u drugoj grupi. Za preostalo mesto u finalu boriće se Grčka - Mađarska.

Ono što je šokiralo deo crnogorske javnosti, onaj manji deo koji stalno ima nešto da zameri Srbima i Srbiji, bilo je ponašanje možda i najboljeg igrača Crne Gore u pomenutom meču sa "delfinima".

U pitanju je Balša Vučković, momak rođen 14. aprila 2005.

Iako još vrlo mlad, dao je Srbiji četiri gola i kao najefikasniji igrač crnogorske selekcije predvodio ekipu do trijumfa. A onda...

Tokom intervjua za "Mocartsport", Vučković je rekao i ovo:

- Srbiji želim zlato! To su naša braća!

I, u tu rečenicu stalo je mnogo toga.

A najviše - istine.

