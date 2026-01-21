PROSTO JE! Vaterpolisti Srbije se uopšte ne opetrećuju s kim će igrati polufinale Evropskog prvenstva, a evo i zašto

OSAM godina su čekali vaterpolisti na polufinale Evropskog prvenstva. "Delfini" žele da se posle Barselone 2018, gde su bili zlatni, ponovo popnu na pobedničko postolje. A prliku da osiguraju toliko željenu medalju Nikola Jakšić i drugovi imaju u petak (20.30), kada će se u polufinalu EP u Beogradu sastati sa Hrvatskom ili Italijom.

Generalka pre mečeve za medalju nije bila uspešna, jer su preksinoć u poslednjem kolu grupe E druge faze šampionata izgubili neočekivano od Crne Gore - 13:15. I ma koliko poraz boli, prošao je bez posledica. Jedino je dobra opomena, jer olimpijski pobednik ukoliko želi da osvoji trofej mora da igra kao protiv Mađarske ili Španije, agresivno, odlučno, silovito...

- Mislim da je jako teško igrati utakmicu kada znate da ste prvi u grupi i da ste u polufinalu. Ušli smo u duel sa Crnom Gorom bez pritiska, falila je energija. Jednostvano glavama smo bili već u polufinalu i sigurno je da ćemo za tu utakmicu biti maksimalno spremni - ističe centar Nemanja Vico.

Protivnik je dobro poznat, neugodan. Na šampionatu se videlo da su sve velike ekipe izjednačene, da naši imaju samo igrača više, vatrenu publiku u "Beogradskoj areni"...

- U polufinalu nema favorita. I oni, kao i mi, imaju cilj da izbore finale i da se bore za zlato. U tim okršajima slavi ekipa koja ima više energije, motiva, agresivnosti, koja se u prelomnim trenucima bolje snađe. Naravno, tu je i taktika, ali ona nije jezičak na vagi - smatra Vico.

Duel sa Crnogorcima sigurno je pomogao selektoru Urošu Stevanoviću da vidi koliko zaista mogu igrači, koji su imali manju minutažu. Uostalom nokaut utakmice imaju sasvim drugačiju težinu od mečeva u grupi. Ulog je veliki, pobednik ima srebro u džepu, rasterećeniji ulazi u borbu za zlato. Zato i navijači moraju da razumeju igrače zašto protiv "ajkula" nisu igrali iz sve snage.

- Posle pobede Mađara nad Špancima posle peteraca znali smo da smo prvi u grupi i utakmica je izgubila rezultatski značaj. Malo opuštenije smo ušli u meč, što nije dobro i ne sme da nam se dešava. Ali, ako je trebalo tako nešto da se dogodi na šampionatu, bolje je to protiv Crne Gore nego kasnije. Polufinale je polufinale, uvek neizvesno do poslednje sekunde. Imamo dovoljno vremena da se odmorimo, oporavimo i što bolje spremimo za veliki meč. Verujem da će i navijači ponovo da budu naš veliki vetar u leđa - naglašava Sava Ranđelović.

Miloš Ćuk je svestan da u polufinalu odlučuju nijanse. I veruje da je naša prednost u huku sa tribina. Podršku navijača nikad nije osećao kao neki pritisak.

- Najlepše je igrati kod kuće.Više nam znači ovaj ambijent i atmosfera nego što nam predstavlja pritisak. Verujem da će publika biti uz nas i u petak, kada se borimo za ulazak u finale - primećuje jedan od naših najboljih vaterpolista.

Rašović: Važni smo samo mi

STRAHINjA Rašović poštuje rivala u polufinalu, ali smatra da sve zavisi od "delfina":

- Bavimo se našom igrom, imamo dovoljno vremena da se oporavimo i spremni dočekamo meč za finale. Ne sumnjam da će tribine da budu ispunjene do poslednjeg mesta kao protiv Španije i Mađarske. Podrška navijača nam uliva dodatnu snagu.

