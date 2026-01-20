PORAZ SAMO OPOMINJE: Vaterpolisti Srbije i pored poraza od Crne Gore drže glavu uspravno, evo šta sledi na Evropskom prvenstvu

ŠOK u „Areni“. Vaterpolisti su prvi put poklekli na Evropskom prvenstvu. „Delfini“ su u meču bez takmičarskog značaja dopustili Crnogorcima da ih neprijatno iznenade (13:15 – 6:5, 4:3, 2:4, 1:3) i opomenu pred polufinale. Srbi će se u petak (17.00 ili 20.30) za ulazak u finale boriti sa boljim iz sutrašnjeg duela Hrvatske i Italije.

FOTO: N. Skenderija

Pobeda Mađara nad Španijom posle peteraca kao da je ugasili prepoznatljivi žar kod naših igrača. Srbi su znali da su prvi u grupi E i to je uticalo da ne odigraju onako kako su znali protiv Španije i Mađarske. A „ajkule“ su poklonjenu šansu maksimalno iskoristile i nanele prvi poraz Srbiji na evropskim šampionatima u Beogradu. „Delfini“ su, naime, zlato 2006. na Tašmajdanu i 2016. u „Beogradskoj areni“ osvojile bez izgubljenog meča. I ako je morao da dođe taj dan, bolje je što se desio sinoć, nego u mečevima za medalju.

Ušli smo možda malo slabije u utakmicu, imali smo svoje šanse da se odvojimo, da privedemo utakmicu kraju. Pogotovo, u poslednjoj četvrtini, gde smo imali nekoliko igrača više koje nismo iskoristili. Okrećemo se polufinalu, moramo da se skupimo, da uđemo maksimalno u polufinale. Moramo da igramo brže, jače i bolje – naglasio je Vasilije Martinović.

Počelo je mirno, bez žustrine. Odbrane nisu bile previše agresivne, a napadači raspoloženi. Do sredine prve četvrtine gledali smo gol. U tim trenucima Crnogorci su bili raspoloženiji, a kada su poveli sa 4:3, naši su zategli odbranu, zaigrali odlučnije u napadu i serijom 3:0 preokrenuli su na 6:4. Nisu se predavali ni gosti, delovali su raterećeno, a najraspoloženiji je bio Balša Vučković.

U drugoj četvrtini naši kao da su malo više pojačali ritam. Bili su čvršći u odbrani, u napadu sigurni kada je trebalo. Dozovolili su dva puta Crnogorcima da izjednače (6:6, 8:8), a onda su dodavali gas kako bi se odlepili na dva gola razlike. Bilo im je važno da kontrolišu utakmicu, da ne dozvole „ajuklama“ da se razmahnu, bilo je jasno da im je cilj bez velikog emotivnog pražnjenja osvoje sva tri boda.Ali, na kraju nisu uspeli.

U utakmicu smo ušli kako ne smemo da uđemo. Pokušaćemo ovo da shvatimo kao opomenu i da budemo pravi za polufinale. Nije svejedno ko je protivnik, ali u polufinalu ko god da dođe daće sve od sebe. Znamo šta kreće i treba da se fokusiramo na sebe. Nemamo vremena da tugujemo, a iz ovoga ćemo izvući pouku kakvi moramo da budemo protiv svakog protivnika – naglasio je Radomir Drašović.

„Delfini“ kao da su u trećoj četvrtini dremuckali u napadu. Nisu bili siloviti, igrali su mirno, što su Crnogorci na kraju i kaznili i golovima Holoda i Mršića izjednačili na 10:10. Uspavanku u napadu posle pet i po minuta prekinuo je Lazić za 11:10. Ali, i dalje naši nisu bili siloviti. Ovaj deo pamtiće se po uspešnom čelendžu našeg selektora Stevanovića, jer su posle njegovog zahteva sudije pregledale snimak i dosudile peterac, koji je u 12:11 pretvorio Mandić.

Još lošiji su bili Srbi u poslednjoj četvrtini. Igrača više su odigrali očajno, a posle gola Mandića za 13:12 kao da su zaboravili kako da pošalju loptu iza leđa Tešanovića. Normalnom, puleni Dejana Savića su to umeli da kazne i u finišu meča su golovima Matkovića i Vučkovića došli do, za njih, velike pobede. Ali, i oni ostaju gde su bili, u četvrtak će se boriti za sedmo mesto.

„DELFINI“ NISU OČEKIVALI DA ĆE IH „AJKULE“ IZNENADITI U BEOGRADU

Nismo bili pravi

DUEL sa Crnom Gorom našim vaterpolistima, ipak, je bio u drugom planu. Kada su ušli u Areni i saznali ishod duela Španije i Mađarske odlučili su da promene prioritete na meču. To nikako ne znači da su potcenili Crnu Goru.

Nismo ušli mlako u utakmicu. Pripremali smo se da je utakmica bitna, da su nama važna tri boda. Posle utakmice Španija – Mađarska to više nije bilo bitno, bili smo prvi u grupi i malo smo krenuli više da razmišljamo o polufinalu. Čestitam Crnoj Gori, mlade, poletna ekipa, svaku utakmicu igra maksimalno, pa i ovu, zasluženo pobedila. Mi smo uspeli da minutažu malo raspodelimo i da sačuvamo igrače koji su izneli turnir do sada – istakao je selektor Uroš Stevanović.

Kormilar Srbije je naglasio da su isprobali neke varijante za polufinale...

Od danas gradimo taktiku za polufinale, uveče saznati s kim ćemo igrati, Italijom ili Hrvatskom. Nemam želju, sve ekipe koje dođu u polufinalu su kvalitetne, kao što su bili i u ovoj grupi. Nema tu nekog izbora, svako ko uđe u polufinale ima najveće ambicije – naglasio je Stevanović.

Strahinja Rašović je naglasio da su izgubili jer nisu bili na svom nivou:

Znali smo i pre utakmice da smo prvi u grupi i verovatno smo se podsvesno opustili previše i onda nisu igrali onako kao da nam život znači. Najbitnije je da smo svi zdravi,nepovređeni, bez kartona i da budemo spremni za polufinale. Protiv Crne Gore nam je nedostajala agresivnost u odbrani i primili smo puno golova.

SRBIJA – CRNA GORA 13:15

BAZEN: „Beogradska arena“. Gledalaca:8.000. Sudije: Balaneski (Rumunija) i Berišvili (Gruzija). Igrač više: Srbija 19 (7), Crna Gora 8 (5). Peterci: Srbija 1 (1), Crna Gora 2 (2).

SRBIJA: Filipović, Mandić 3 (1), Strahinja Rašović 1, Ranđelović 1, Ćuk, Lazić 2, Drašović 1, Nikola Jakšić 1, Vico 1, Dedović, Petar Jakšić, Viktor Rašović, Glušac, Martinović 3.

CRNA GORA: Tešanović, Holod 1, Vujović 1, Mršić 2, Mačić, Popadić, Stupar 1, Vučković 3 (1), Perković 1, Spaić, Matković 2, Radović, Đurović, Gojković 3 (1).

ČETVRTINE:6:5,4:3,2:4,1:3.

Španci bez krune

EVROPA dobija novog prvaka. Vaterpoliste Španije su sa trona skinuli Mađari, koji su posle peteraca slavili sa 15:14 (3:3,2:2,3:3,3:3) i plasirali se u polufinale, gde će u petak odmeriti snage sa Grčkom. Španci će se za peto mesto boriti sa slabijim iz duela Hrvatska – Italija.