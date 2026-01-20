"POSLE TOG MEČA - PALA NAM JE MOTIVACIJA!" Selektor vaterpolista Uroš Stevanović o porazu Srbije od Crne Gore
Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović nije imao dlake na jeziku posle poraza od Crne Gore na prvenstvu Evrope u Beogradu.
Podsetimo, vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je od Crne Gore na Evropskom prvenstvu, a taj epilog nije uticao na ranije ustanovljenu činjenicu: naši "delfini" su osvojili prvo mesto u grupi zahvaljujući (i) ispadanju aktuelnog šampiona, Španije, pa sa čelne pozicije ulaze u polufinale. A rival će im biti pobednik meča Hrvatska - Italija, koje u sredu od 18 časova odlučuju o drugom mestu u drugoj grupi. Za preostalo mesto u finalu boriće se Grčka - Mađarska.
Stevanović je, govoreći za RTS odmah posle poraza, istakao:
- Ideja je bila da igramo maksimalno i budemo prvi u grupi, ali posle meča Španija - Mađarska to nije bilo upitno. I, sigurno da nam je motivacija zbog toga pala (jer je sve bilo rešeno o prvom mestu u grupi, prim. aut.). Zato smo malo i promenili minutažu, da najbolji odmore, što svakako ne umanjuje uspeh Crne Gore. Oni rade i igraju odlično i zasluženo su nas pobedili. Mi imamo tri dana odmora, ali krećemo koliko već od sutra da se spremamo za to polufinale - rekao je Stevanović.
